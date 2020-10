Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de octubre de 2020 • 08:12

Sin dudas, una de las industrias más golpeadas por la pandemia fue la del turismo, en particular la aerocomercial. Según de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) el sector perderá este año US$419.000 millones en ingresos a nivel global y el turismo mundial cayó un 65% durante la primera mitad de 2020, es decir, cedió US$460.000 millones, según la Organización Mundial del Turismo (OMT). La Argentina no escapa a esta realidad, y en los peores meses de la cuarentena se llegó a declarar nulo el movimiento de turistas.

Además, si bien hay estimaciones que apuntan a un inicio de la recuperación en 2021, para volver a los niveles del sector antes de la crisis sanitaria llevaría entre 2 y 4 años.

¿Cómo serán, en los próximos meses, los vuelos de cabotaje? ¿Y los viajes en micro de larga distancia? Todo esto te lo explica Ignacio Federico en este episodio de Los números también hablan junto a Delfina Torres Cabreros.

Tiempos y protocolos

Lentamente llega la autorización para volver a volar y ya se empieza a delinear alguna actividad para la temporada de verano. Y si hay algo que una parte de los argentinos extrañó en esta cuarentena es viajar. Y por eso surgen dos grandes preguntas: cuándo se volverá a viajar y cómo serán los viajes pos pandemia. Pero estos interrogantes se ramifican en muchos más: ¿Va a ser más caro viajar? ¿Cómo serán los protocolos para los aeropuertos? ¿Y para dentro de los aviones o en los hoteles?

Por lo pronto, el jueves 15 de octubre se oficializó en el Boletín Oficial el retorno de los vuelos regulares de cabotaje. Hasta ahora solo había algunos servicios especiales a provincias que habían pedido, como Chaco y Tierra del Fuego. También se autorizó a los micros de larga distancia y trenes. Por supuesto, no se restituyen los itinerarios previos a la pandemia de un momento a otro, sino que eso depende de dos cuestiones: de la demanda y de la voluntad de los gobernadores de cada provincia.

¿Quiénes pueden viajar? Los vuelos de cabotaje no fueron habilitados para el turismo, sino que podrán hacer uso aquellas personas que necesitan viajar para hacerse tratamientos médicos y acompañantes y quienes tienen permiso para circular de acuerdo con las excepciones del decreto del ASPO: trabajadores esenciales y "razones de fuerza mayor". Y todavía no se autorizaron los vuelos internacionales regulares, pero actualmente hay opciones de vuelos especiales. En octubre serán más de 200, según ANAC.

Pero, ¿cómo será volar? Una de las claves será vencer la desconfianza de los pasajeros y para ello habrá estrictos protocolos: no se podrá ir con acompañantes al aeropuerto, uso de tapabocas, distancia social en todas las instancias, trámites digitales y desinfección son las medidas que forman parte del ABC. En tanto, por el momento no se harán tests hasta que no sean seguros, rápidos y económicos. También se descartó por el momento el pasaporte de inmunidad, por su complejidad burocrática y porque no está claro el tema de la inmunidad.

Luego, en el caso del cabotaje, cada provincia podrá pedir los requisitos que consideren para el ingreso a su territorio, que puede ser desde un hisopado hasta una cuarentena.

El distanciamiento social dentro del avión o del ómnibus

Lo que también hay que descartar, si bien en algún momento fueron analizados, es la aplicación de distancia social o cupos dentro del avión, ni tampoco cambiará la disposición de los asientos. Algunas aerolíneas sí aprovecharán para hacer acciones de marketing, como el caso de Frontier, que ofrece el producto "more room" (más espacio) por US$39.

En el caso de los colectivos y trenes sí habrá cupos: los vehículos de categoría "Semi Cama" podrán trasladar hasta 37 pasajeros; los "Cama Ejecutivo", hasta 26 pasajeros; y los "Cama Suite" podrán hacerlo con hasta 18 personas. En los trenes deberá limitarse la capacidad de ocupación al 60% por cada coche en servicio. Claro que habrá excepciones: grupos familiares, que sí pueden trasladarse en butacas adyacentes o de ubicación cercana, sin perjuicio del distanciamiento social que debe mediar respecto de los restantes pasajeros del servicio.

Destinos para este verano

En cuanto a los destinos, para el turismo rige un concepto que ganó lugar durante la pandemia para varios aspectos del consumo: la cercanía. Por eso los destinos de cabotaje ganan terreno y las "escapadas" están entre los paquetes más ofrecidos por las agencias. De hecho, una encuesta elaborada por la agencia online revela que 6 de cada 10 personas prefieren destinos de cabotaje para su primer viaje post-covid, y, más específicamente, prefieren opciones con naturaleza y pocas aglomeraciones. El ranking local lo lideran Bariloche, Tigre (según Booking escaló 45 posiciones de 2019 a este año), Ushuaia, El Calafate, Mendoza e Iguazú, por nombrar algunas ciudades.

En este marco, el Ministerio de Turismo lanzó el 8 de octubre el programa PreViaje: a quienes hagan una reserva de algún servicio de turismo (hospedaje, pasajes, excursiones) este año para usar en 2021, el Gobierno devuelve el 50% del gasto en crédito para contratar más servicios turísticos. El Gobierno tiene una partida de $15.000 millones asignada a esto, que se podría ampliar. El impacto llegó a las agencias, con aumentos de hasta 50% en reservas (que venían de un piso muy bajo).

Otra pregunta clave es dónde alojarse. Según la encuesta de Despegar, la mayoría (40%) prefiere hotel. Las grandes cadenas y sus protocolos ofrecen sensación de seguridad para los turistas. Distancia social, higiene extra, cartas digitales en el restaurante, la eliminación del desayuno buffet, llaves en un buzón y uso de ascensores sin compartir serán parte de las nuevas reglas.

Sin embargo, algunos optarán por servicios como Airbnb, para evitar la alta circulación de personas que puede haber en los hoteles.

Respecto de la temporada de verano, el Gobierno trabaja para que pueda llevarse a cabo y no resignar los $300.000 millones de ingresos que, se calcula, genera al país. En una buena temporada de verano se mueven alrededor de 15 millones de turistas y para este año esperan, en el mejor de los casos, entre 7,5 y 9 millones, si es que la situación sanitaria mejora.

Hay muchas cuestiones en estudio, pero por lo pronto no se cree que sea necesario reducir la capacidad hotelera ni establecer cupos de turistas por quincena. Sí se buscará tener claro los "flujos" y para eso es clave la trazabilidad, que seguro se llevará a cabo a través de una app. También se evalúa que haya hospitales modulares en las zonas más concurridas, que no haya testeos masivos (sí entorno de caso sospechoso) y que sea una "temporada extendida" (que se inicie en diciembre y que llegue hasta abril, pero eso depende del calendario escolar).

Por ahora, sin transporte para turistas

Obviamente, para que todo esto suceda es necesario que se abran los servicios de transporte también a los turistas, cosa que, como se dijo, hasta el momento no está contemplado. Para dar ese paso, el ministro de Transporte, Mario Meoni, explicó qué indicadores se deberían dar: que la utilización de las camas de terapia intensiva baje al 50% (hoy en algunas provincias supera incluso el 80%) y que el factor de reproducción de casos (que indica el potencial de transmisión del virus en términos de personas que pueden ser infectadas a partir de un caso positivo) se ubique por debajo del 0,8%.

Por último, cabe intentar describir qué sucederá con los precios. Se podría resumir en una frase: ofertas de hoy vs. aumentos en el futuro. Sobre todo, en lo que refiere a las aerolíneas: como necesitan hacer caja y hay muy baja demanda, tienen que salir a tentar con promociones, por eso por estos meses ser vieron tarifas que en dólares están en los mínimos históricos (como Miami por US$400 o Maldivas o Polinesia francesa por US$1200, cuando tiene piso de US$1700). También se observa, por el momento, mayor flexibilidad (posibilidad de cambios de fecha del ticket) e incluso cuotas en pesos.

Pero, en el mediano plazo, la demanda va a empezar a recuperarse, mientras la oferta va a ser más chica que en el escenario precovid, dado que habrá menos empresas volando o los itinerarios serán más acotados. Es decir, la demanda corre de atrás a la oferta para mejorar la ocupación y eso elevará los precios.

