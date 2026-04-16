Con buenas señales, el Gobierno captó otros US$200 millones para pagos de deuda

El Gobierno captó hoy otros US$200 millones del mercado local con la colocación en segunda vuelta del total del cupo previsto en la licitación de ayer de los Bonares 2027 y 2028.

El dato es que, sin haber cambiado prácticamente en nada las condiciones respecto de la subasta de fin de marzo, logró esta vez sobredemanda para el bono que vence en 2027 —lo que estaba descontado— como también para el de 2028, lo que garantizó sobradamente el tope de colocación previsto.

Esto cobra relevancia porque hace 15 días solo había podido adjudicar un total de US$131 millones en esta instancia (pese a haber convalidado todas las ofertas de compra presentadas): había tomado US$97 millones a 5,12% con el AO27 y apenas US$34 millones a 8,86% TIREA (8,52% TNA) con el AO28, poco más de un tercio de lo que buscaba.

Esta vez, con pedidos por US$611 millones en total (US$392 millones por el AO27 y US$222 millones por el AO28), le quedó demanda insatisfecha, lo que configura un buen preludio, de no surgir novedades en el medio, para la nueva convocatoria que lanzará al mercado con estos mismos papeles -los coloca en tramos buscando captar hasta US$200 millones por especie- en apenas dos semanas más.

“Por esta razón debió aplicar factores de prorrateo de 25,48% en el caso del AO27 y de 45,10% para el AO28”, hizo notar el economista Federico García Martínez, quien destacó además que por colocaciones locales el Gobierno ya tomó de la plaza local unos US$2431 millones, si se consideran los primeros US$1000 millones captados con el Bono del Tesoro Nacional en dólares 6,5% 2029 a fin del año pasado.

Con la licitación de ayer y su segunda vuelta de hoy, el Tesoro lleva colocados en USD en el mercado local:



- VN USD 1.000 M de AN29,

- VN USD 995 M de AO27 y

- VN USD 436 M de AO28. https://t.co/2sKA7P0xUa pic.twitter.com/SunSebB0LV — Federico García Martínez (@fegarciam) April 16, 2026

La cifra más significativa, obviamente, es la dirigida a suscribir el instrumento por vencer 10 meses después del fin del actual mandato presidencial, dadas las dudas que habían aparecido en el mercado sobre la posibilidad de financiarse a ese plazo, más allá del sobrecosto de 340 puntos básicos al hacerlo.

En el caso del AO28, la colocación fue realizada a una tasa de rendimiento del 8,51%, superior al 7,2% que el papel muestra en el mercado secundario (equivalente a un premio del 2,6%), lo que tal vez explique el mayor apetito inversor por este título.

Lo concreto es que, con la nueva emisión, el Gobierno ya lleva captados por esta vía US$1429 millones, aunque parte de ese ingreso ya lo usó para ir cancelando los pagos de deuda que se le presentaron hasta el cierre de marzo.

De acuerdo con el cronograma de colocaciones previsto, con estas emisiones estaría en condiciones de conseguir aquí hasta otros US$1500 millones hasta fin de junio, número que explica las negociaciones que realiza el Ministerio de Economía para acceder a otras fuentes de financiamiento. Hoy se conoció que tramitan la obtención de posibles garantías de organismos internacionales para abaratar una eventual colocación global, con vistas a honrar la obligación de pago del 9 de julio por unos US$4200 millones con los bonistas.