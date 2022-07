Bajo la sombra de Scioli y La Cámpora, ya suenan nombres para el equipo de Batakis en Economía

Es el “Pichichi Team”, bromeó un especialista en finanzas a las puertas de la oficina privada de Silvina Batakis en quinto piso del Ministerio de Economía. Fue una calificación sumamente acertada para el diseño del equipo que planea la actual ministra de Economía y que todavía se guarda bajo siete llaves.

Pasado el mediodía de hoy, Camila Cabral y Carlos Peralta, las dos personas más cercanas al ex gobernador –vinieron con él de la embajada argentina en Brasil– ya estaban “articulando” sus planes con los laderos de Batakis. Cabral y Peralta son los “coordinadores” de Scioli en el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Los nombres del equipo de Batakis, aún no difundidos, tienen una historia más bien bonaerense, como la del ex mononauta y posible candidato presidencial el año que viene. Pero no solo el “sciolismo” o los cercanos a Batakis, que fue ministra de Scioli en la provincia de Buenos Aires, estaría presente en su gabinete. También podrían recalar hombres fieles al camporismo.

Martín Di Bella es uno de los que acompaña en estas horas a Batakis. El economista, ex director ejecutivo de ARBA y ex dirigente de Estudiantes de La Plata suena como viceministro o secretario de Hacienda. Hasta ahora era secretario administrativo del Senado de la provincia de Buenos Aires. Allí reemplazó en octubre de 2021 a Roberto Feletti, ex secretario de Comercio Interior y hombre de Cristina Kirchner, Con él podría llegar Hernán García Zúñiga, hoy parte de su equipo.

También acompañaría a a la nueva ministra Karina Angeletti, economista y docente de la Universidad de La Plata. Es una mujer muy cercana a la flamante ministra de Economía. Tanto que, hasta hoy, era consejera coordinadora ejecutiva del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional en el Ministerio del Interior donde trabajaba Batakis.

Angeletti también había pasado por ARBA entre 2015 y 2017. Tiene una antigua historia en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde fue analista, directora de estadísticas provinciales (en dos períodos) y jefa de asesores de la Subsecretaría de Coordinación Económica del gobierno bonaerense entre 2013 y 2014. Entre 2014 y 2015 manejó los créditos internacionales en la provincia de Buenos Aires.

José Ballesteros podría ir a la secretaría de Legal y Técnica. Se trata de un hombre que hoy integra el Ministerio del Interior, que dirige uno de los fundadores de La Cámpora, Eduardo de Pedro. Es abogado de la Universidad de La Plata, magíster en Derecho Administrativo (en la Austral) y profesor en la Universidad Nacional de La Matanza.

Martín Pollera, actual Subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional del Ministerio del Interior se sumaría también al equipo de Batakis. En su cuenta de Twitter, con una foto de Cristina y Néstor Kirchner, se define como “Economista. Maradoniano. Peronista”. Pollera es ex secretario de Industria y Desarrollo Productivo de Florencio Varela. Pollera también tuvo pasado en el gobierno bonaerense, entre 2004 y 2015.

Otros nombres como Agustín Lodola, hombre que ya pertenece al Ministerio de Economía (es Subsecretario de Programación Regional y Sectorial) o Luciana García sonaba hoy, pero con mayor debilidad.

Lo que todavía ayer era una novedad era que Batakis no tenía director de comunicación. De la información del Ministerio de Economía, a cuentagotas, se encargaba la vocera presidencial Gabriela Cerruti.