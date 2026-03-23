Conferencia global en Houston: la referencia del gobierno de Trump a la Argentina y el “balance” de la producción energética regional

HOUSTON.- En una referencia a la Argentina en el marco de la mayor conferencia energética global que se desarrolla en este ciudad, el secretario del Interior norteamericano, Doug Burgum, señaló que en el actual marco mundial del sector -en plena turbulencia por la guerra en Medio Oriente- hay un “movimiento hacia un equilibrio” en el que “el hemisferio occidental no solo sea un gran contribuyente, sino también un gran exportador” de energía.

Durante una conferencia de prensa conjunta con el CEO global de la empresa francesa TotalEnergies, Patrick Pouyanné, Burgum fue consultado sobre cuál podría ser el rol de la Argentina para la seguridad energética de Estados Unidos.

Donald Trump y el secretario del Interior, Doug Burgum. Julia Demaree Nikhinson - AP

“Creo que, ya ​​sea que hablemos de la Argentina, de Venezuela, de Guyana, de Estados Unidos o de Canadá, existe un movimiento hacia un equilibrio en el que el centro de producción energética pueda balancearse. Un equilibrio en el que el hemisferio occidental no solo sea un gran contribuyente, sino también un gran exportador“, respondió Burgum, que lidera el Consejo Nacional de Dominio Energético norteamericano.

“Reitero: la política de Estados Unidos consiste en asegurar que dispongamos de suficiente energía no solo para abastecernos a nosotros mismos, garantizando además su asequibilidad interna, sino también para asegurar el suministro a nuestros aliados, ya sea en la región del Pacífico —abasteciéndolos desde Alaska y liberando el potencial de este estado- o bien mediante la contribución conjunta de todos los países a lo largo y ancho de América del Sur y de América del Norte", expresó el secretario, otro de los funcionarios de alto rango del gobierno de Donald Trump que participan de la CERAWeek.

“Cuando logremos que fluya más energía desde el hemisferio occidental, ello redundará en una mejora tanto de la paz como de la prosperidad a nivel mundial”, amplió.

Michael Wirth, CEO de Chevron. CERAWeek

Bugum también hizo una referencia a la presentación más temprano del CEO de Chevron, Mike Wirth, que se mostró elogioso de las reformas emprendidas por el Gobierno para favorecer el clima de inversiones en el sector energético.

“Ya escucharon a Mike Wirth esta mañana hablar sobre el interés de Chevron en la Argentina; y, por supuesto, a Continental con [su presidente ejecutivo] Harold Hamm, quienes han sido grandes desarrolladores en la formación Bakken. Sé que están entusiasmados al respecto“, dijo Bugum.

La sede de la empresa francesa TotalEnergies en París. Thomas Padilla - AP

Chevron es un actor clave en Vaca Muerta, donde se enfoca en la producción no convencional de petróleo y gas. Además, con YPF es un socio clave en el desarrollo de la formación. “Ya estamos observando un progreso tangible“, señaló Wirth, que habló tras la presentación inicial del secretario de Energía norteamericano, Chris Wright.

En la misma conferencia de prensa, Pouyanné evitó específicamente hacer contestar sobre la Argentina al ser consultado sobre si TotalEnergies continuaría vendiendo activos en Vaca Muerta como el año pasado o si cambiaría sus planes debido a la guerra en Medio Oriente. La compañía francesa es la segunda productora de gas en el país detrás de YPF.

En agosto del año pasado, TotalEnergies completó un cambio estratégico significativo en sus operaciones en Vaca Muerta, al desprenderse de sus activos de petróleo no convencional para concentrarse plenamente en la producción de gas natural.