Conflicto en Medio Oriente: cuáles son las acciones que tuvieron mejor y peor rendimiento desde que empezó la guerra Irán

Los conflictos suelen generar ganadores y perdedores. En escenarios inciertos, como el que se generó por la guerra en Irán, los inversores suelen refugiarse en activos que históricamente han servido de refugio seguro, como el oro, mientras que las empresas de transporte o de viajes pueden sufrir el impacto económico más directo. Sin embargo, en esta guerra entró en juego la energía, algo que trajo mucha más incertidumbre a los mercados globales.

Dado que por el estrecho de Ormuz pasaba aproximadamente el 20% de los flujos mundiales de petróleo, el precio del crudo Brent se disparó hasta los US$110, lo que supuso una gran ventaja para el negocio de las empresas petroleras. En ese contexto, British Petroleum, una de las supergigantes de las firmas de petróleo y gas, vio cómo su valor se disparaba durante el conflicto; desde el 27 de febrero hasta el 7 de abril, el día anterior al alto el fuego, sus acciones subieron un 23%, si se observa la evolución de su Cedear.

Al día de hoy, estas acciones siguen experimentando una variación neta positiva de alrededor del 20%, con el alto el fuego ya descontado. En la bolsa de Nueva York, Occidental Petroleum experimentó un éxito similar: del 27 al 7 registró un salto del 18,58% en su valor, con un aumento neto del 9,38%, mientras que YPF, tuvo un salto neto de alrededor de 23%.

En lo que respecta a las empresas argentinas, YPF no fue la única que se benefició del conflicto. En diálogo con LA NACION, Damián Palais, asesor financiero de Cocos Gold, destacó que “las primeras afectadas positivamente fueron las acciones vinculadas a la energía, en el país y en el mundo: Vista, YPF, Pampa, TGS. Esto sucedió cuando el petróleo empezó a subir llegando más o menos hasta los US$110 o US$115”.

De hecho, dentro de este grupo de empresas, Vista ha registrado un aumento de alrededor del 11,5% desde el inicio del conflicto hasta ahora en Wall Street, mientras que Pampa y TGS han experimentado subidas más moderadas, del 7,9% y el 6,5%, respectivamente.

Cuando estalló el conflicto, desde Aerolíneas Argentinas dijeron a LA NACIÓN que “si la guerra se prolonga, la principal variable a tener en cuenta es el impacto que pueda tener sobre el precio internacional del combustible aeronáutico”. Y la guerra se ha prolongado. DANIEL MUNOZ - AFP

Otro de los sectores más afectados de todos fue el de la aviación. Cuando estalló el conflicto, desde Aerolíneas Argentinas dijeron a LA NACIÓN que “si la guerra se prolonga, la principal variable a tener en cuenta es el impacto que pueda tener sobre el precio internacional del combustible aeronáutico”. Y la guerra se ha prolongado.

Las acciones de IAG, la firma que controla British Airways, Iberia, Level y Vueling, experimentaron una caída de casi el 15% a lo largo del conflicto en la Bolsa de Londres, con una caída neta de poco menos del 10% tras el alto el fuego. En Wall Street, LATAM sufrió un destino similar, con otra caída del 15%, y una pérdida neta de poco más del 7%.

Mientras tanto, los consumidores están notando el impacto de los precios. La consultora Alton Aviation señala que algunos vuelos han registrado subidas de precios de hasta el 560%, un fenómeno que, según Oxford Economics, se debe a que “las restricciones al transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz están teniendo un impacto aún mayor en el precio del combustible para aviones que en el del petróleo, debido a la dependencia del petróleo pesado del Golfo".

Otra regla general es que, en un escenario de conflicto bélico, las acciones de defensa deberían ser unas de las principales beneficiarias. De hecho, The Economist señaló recientemente que “son algunas de las empresas más beneficiadas en un mundo más peligroso e inestable, pero su éxito continuado depende de un escenario ideal en el que haya conflicto suficiente, pero no demasiado”.

Quizás esto fue “la gota que colmó el vaso” para el conflicto, ya que las acciones de defensa no se mostraron tan alcistas como sus homólogas del sector energético. A pesar de repuntar un 9,4% entre el inicio del conflicto y el alto el fuego, Palantir, una empresa estadounidense que se dedica al análisis de big data e IA y desarrolla software para agencias gubernamentales y militares, registra desde entonces una pérdida neta de valor hasta la fecha en el Nasdaq de alrededor del 3,5%.

“En cuanto a las empresas del sector de la defensa, supongo que la mayor parte de las “noticias bélicas” ya están descontadas en el precio" Francois Mori - AP

En tanto, Lockheed Martin, una firma estadounidense dedicada a la industria aeroespacial y militar, tuvo un movimiento aún peor, y registra una variación negativa del 4,62% durante el conflicto, y del 6% una vez que Wall Street descontó el alto el fuego.

Para explicar este fenómeno, en una entrevista con LA NACION, Michael Seigne, exdirector general de Goldman Sachs y fundador de Candor Partners, señaló que “en cuanto a las empresas del sector de defensa, la mayor parte de las ‘noticias bélicas’ ya están descontadas en el precio, y creo que empresas como Lockheed también se sitúan en el segmento más alto del sector, es decir, aviones de combate muy caros y demás”.

“Estas guerras nos están enseñando que es el sector de los drones, más económicos, donde se encuentra gran parte del crecimiento”, explicó.

En cuanto a los activos refugio, los resultados fueron sorprendentemente dispares. El dólar fue el claro ganador. De hecho experimentó un aumento de valor del 1,4% frente al dólar canadiense y del 1,1% frente al euro durante el conflicto. Esto, según los expertos de Cambridge Associates, una firma de inversión estadounidense, se atribuye principalmente a “la posición de Estados Unidos como exportador neto de petróleo y al papel tradicional del dólar como activo defensivo durante los periodos de tensión en los mercados”.

“Mi mejor suposición es que muchos de estos activos de “fuga hacia la seguridad” ya se han revalorizado tanto que la noticia marginal de la guerra ya estaba descontada en los precios" New Africa - Shutterstock

Sin embargo, a pesar del éxito del dólar, no se puede decir lo mismo de otros activos como el oro, que mostraba un movimiento alcista desde los meses previos. Desde antes del inicio del conflicto, hasta el día siguiente al anuncio del alto el fuego, el oro ha perdido más del 8% de su valor.

Según Seigne “muchos de estos activos de ‘fuga hacia la seguridad’ ya se han revalorizado tanto que la noticia marginal de la guerra estaba descontada en los precios, no porque la noticia de la guerra ya se conociera, ya que claramente ese no es el caso, sino porque todos los compradores marginales que temían que algo malo iba a suceder ya habían comprado”.