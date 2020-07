Belgrano Norte Grande. Las claves del plan de obras que anunciará el Gobierno

El Gasoducto del NEA fue una de las obras que integró el Belgrano. Fuente: Archivo

CÓRDOBA.- El gabinete nacional prepara las 60 medidas que anunciará en los próximos días de cara a la pospandemia. Entre ellas habrá algunas enfocadas a mejorar la conectividad y las condiciones de competitividad de las economías regionales. Una Argentina "multipolar", insisten en el Ministerio del Interior. En esa línea va el nuevo perfil que la actual gestión le dio al Plan Belgrano, rebautizado Belgrano Norte Grande, que se convirtió en una unidad de obra pública con fuentes de financiamiento externo. Ya presentaron un plan vial por US$500 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de US$150 millones a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y de US$20 millones al Fonplata.

"Estamos pendientes de la aprobación -contó a LA NACION Sisto Terán, titular de la unidad Belgrano Norte Grande junto a Marcelo Caponio-. Lo que está en marcha son los programas para agua y saneamiento; antes de fin de año vamos a licitar las obras por el remanente de las líneas que ya estaban aprobadas, todas financiados por el BID".

Sostiene que estas iniciativas sirven para motorizar el empleo. Se iniciaron obras en Concepción (Tucumán) por US$20 millones; en agosto se adjudicará una en Apóstoles (Misiones) por US$7 millones y está en proceso de pago el anticipo de US$30 millones para un proyecto en Corrientes. Se licitarán, antes de fin de año, obras en Chaco y en Catamarca.

Terán apuntó que se reanudó el acueducto Wichi I en Chaco, en la primera quincena de agosto se presentará al Banco Mundial el plan para el Wichi II para su llamado a licitación; esta semana se trata la ampliación de obra canal San Luis en Tucumán, ambos con financiamiento del Banco Mundial. "Hemos reiniciado obras paralizadas en la ciudad de Santiago del Estero y en Clorinda, Formosa", agregó.

El Plan Belgrano fue una de las promesas más importantes de la presidencia de Mauricio Macri. Proponía una inversión de US$16.000 millones en infraestructura para "conectar el Norte con el resto del país"; dependía de Jefatura de Gabinete y, según los datos de Juntos por el Cambio, se ejecutó un 45% de lo proyectado. Ahora se volvió al esquema de 2006, con una unidad ejecutora dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que sólo se financiará con fondos de organismos internacionales. El objetivo, "compensar asimetrías" del norte argentino.

Terán indicó que hasta el momento siguen demorados las obras viales que integran el plan. Son propuestas por cada una de las diez provincias (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán): "Toda la documentación y perfilamiento de trabajos ya están entregados, pero no se iniciaron. En cambio, en el área de Agua y Saneamiento sí se pudo adelantar mucho y a una buena velocidad".

El Belgrano Norte Grande es una unidad de obra pública que gestionará la partida de financiamiento externo que reciba por cada propuesta. "Es clave conseguir poner en marcha los trabajos para fortalecer las economías regionales, no sólo porque se ganará competitividad, sino porque se empleará mano de obra local", agregó el funcionario. Vía teleconferencias viene manteniendo encuentros y diálogos con las cámaras de la construcción del interior del país.

Junto a la unidad Belgrano Norte Grande se creó la de Articulación Territorial, que participará en el relevamiento de las necesidades y actuará como nexo interjurisdiccional en las políticas de infraestructura social. En las resoluciones de instrumentación se indica que se apuntará a "reducir los costos operacionales vehiculares y el tiempo de viaje para el transporte de cargas y pasajeros en las regiones NEA y NOA" y a "ampliar el acceso sostenible al servicio de agua potable".

Terán aseguró que también busca ser "portavoz" de los sectores productivos del norte frente a los diferentes ministerios. Por ejemplo, ante Transporte con el Belgrano Cargas: "Es una de las pocas áreas donde sí se avanzó y se ejecutó el 70% de un préstamo de China por US$70 millones. Aunque no depende directamente de nosotros, hemos hablado con el ministro Mario Meoni de la importancia para la región y del rezago que sufrieron, por cuestiones políticas, Chaco y Tucumán. Ya está todo listo para el reinicio de esas intervenciones". China tiene frenados los envíos de remanentes de fondos hasta que la Argentina resuelva la cuestión de la deuda.

Terán dijo que obras como las del Paseo del Bajo o el soterramiento del Sarmiento en la Ciudad de Buenos Aires "equivalen al presupuesto anual" de una provincia del norte; "por eso hay que compensarlas; la inversión per cápita condiciona el ingreso per cápita. Si no lo resolvemos seguiremos con este proceso que lleva años de desarraigo, de éxodo poblacional".

Su planteo va en línea con el del presidente Alberto Fernández, que viene repitiendo que se debe lograr que la gente del interior se quede en sus provincias "generándoles desarrollo".

Antes de dejar el Gobierno, los anteriores responsables del Plan Belgrano indicaron a LA NACION que la distribución de obras fue "monitoreada" para que fuera "equilibrada" y mencionaron como logros la realización de 7200 kilómetros de infraestructura vial, la recuperación de 826 kilómetros de vías férreas, 370 kilómetros en ejecución y 60 licitados. Un punto que siempre se planteó en el Congreso era que el programa no tenía presupuesto propio, e imputaba todo lo que iba a la decena de distritos norteños, incluso hasta la Asignación Universal por Hijo.