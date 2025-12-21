Los gobernadores atribuyen a la Casa Rosada la caída de un capítulo clave del presupuesto y advierten: “Creen que negociar es que les acepten todo”

CÓRDOBA.− Los gobernadores que negociaron con los representantes de la Casa Rosada en la antesala de la votación del presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados siguen sorprendidos con la actitud del oficialismo. “No escucharon, era así o nada. Se creen que negociar es que los demás acepten todo”, deslizó uno de los mandatarios consultados por LA NACION.

“Quisieron poner todo en el mismo capítulo porque estaban ‘sobregirados’”, analizó otro gobernador. Fue parte de las explicaciones que circularon este fin de semana entre los mandatarios de Provincias Unidas y los de la liga del Norte Grande que, si bien tienen diferencias entre ellos, aún no salían de su asombro por la manera en que La Libertad Avanza (LLA) precipitó su propia derrota legislativa.

Ahora, el debate se trasladó al Senado, donde el proyecto será puesto a votación el próximo viernes, sin el capítulo XI que cayó en Diputados. Por ende, los gobernadores están mayoritariamente a favor de darle el visto bueno a la Casa Rosada, pese a que consideran que los negociadores del mileísmo incurrieron en una mala praxis política la semana pasada.

Desde el triunfo electoral de octubre pasado, la Casa Rosada puso en marcha un operativo seducción para recuperar gobernadores aliados, pero en la recta final a la votación del presupuesto se confió “demasiado”, según señalaron desde las provincias. La consecuencia fue el rechazo de un capítulo importante del proyecto de presupuesto, que contenía los fondos para las universidades y la emergencia en discapacidad.

La votación del Presupuesto en la Cámara de Diputados Nicolas Suarez

Después de una serie de reuniones, fotos y promesas, el oficialismo logró la aprobación en general del proyecto, pero se le dieron vuelta votos de los gobernadores que creía garantizados. Los integrantes de Provincias Unidas sostienen que las “preferencias” de la Casa Rosada siguen focalizadas en los gobernadores del Norte y fundamentan esa apreciación en las decisiones de reparto de recursos.

Además del ministro de Interior, Diego Santilli, intervino en las negociaciones el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien también profundizó la estrategia de privilegiar a los norteños, según la lectura de Provincias Unidas. A los gobernadores del centro del país les prometió que se mejoraría el flujo para las cajas de jubilaciones no transferidas. El viernes pasado, en el Senado, el secretario de Hacienda, Hugo Guberman, le bajó el tono a esa posibilidad.

Cuando la cordobesa Alejandra Vigo cuestionó los $122.000 millones destinados a los sistemas previsionales no transferidos que prevé el presupuesto, el funcionario planteó que se incluyó “lo que ya estaba acordado con las provincias que había que pagar en 2026, son suficientes para cubrir los acuerdos que se firmaron con Chaco, Entre Ríos, La Pampa y Córdoba”.

Sin embargo, el acuerdo con el pampeano Sergio Ziliotto se firmó hace menos de una semana y el proyecto de presupuesto fue diseñado en octubre. Según los datos difundidos oficialmente de esos acuerdos, para el próximo año Córdoba necesita $20.000 millones; Entre Ríos, $36.000 millones; La Pampa, $60.000 millones y Chaco, $33.333 millones. Un global de $149.333 millones.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli se reunieron con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en Casa Rosada.

En el caso de Chaco, hasta el viernes, la Nación no había devengado las cuotas correspondientes a noviembre y diciembre. Guberman afirmó que la discusión se terminará de resolver en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, un programa al que el presupuesto le asigna $900.000 millones.

Apuro y deserciones

Las idas y vueltas entre gobernadores con ascendencia legislativa se multiplicaron incluso en medio de la votación en particular. Están los que aseguran que ni siquiera los llamaron desde la Casa Rosada porque en el oficialismo estaban convencidos de que tenían los votos.

Tan es así que La Libertad Avanza insistió en votar por capítulo y no por artículo, convencida de que de esa manera lograría el objetivo. Llegado el momento de levantar la mano, algunos aliados se negaron a apoyar el artículo 75, incluido en el capítulo 11, que derogaba las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad. El capítulo fue rechazado y golpeó de lleno en la estrategia del oficialismo, que quedó mareado.

En ese tramo de la votación en particular se opusieron los tres diputados de Elijo Catamarca que responden a Raúl Jalil; dos de los tres del bloque Independencia, alineados con el tucumano Osvaldo Jaldo; dos de los tres salteños de Innovación Federal (Gustavo Sáenz) y tres de los cuatro misioneros de Hugo Passalaqua. Esas fueron las mayores sorpresas, aunque el oficialismo también esperaba los acompañamientos de la neuquina Karina Maureira, quien llegó al recinto impulsada por Rolando Figueroa, y del santacruceño José Luis Garrido, del riñón de Claudio Vidal.

Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) Ricardo Pristupluk

De esos gobernadores, dos con los que habló LA NACION sostuvieron que hay cuestiones ideológicas en las que sus diputados no iban a transar y enfatizan en el “error” político de LLA. Días antes del tratamiento en el recinto, la billetera de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) se abrió y los principales beneficiados fueron exaliados que habían tomado distancia después del primer semestre.

De los $66.000 millones girados este mes, $20.000 millones recibió Tucumán; $12.000 millones, Misiones; $10.500 millones, Catamarca y $6000 millones, Salta. El resto fue para dos socios electorales: Entre Ríos, $7000 millones y Chaco, $11.000 millones.

El remanente de ATN supera los $700.000 millones. La expectativa de los gobernadores era una “mayor generosidad”, ya que el cierre del año es complicado por el pago de aguinaldos y porque sobre los mandatarios presionan los intendentes, que también deben hacer frente a ese compromiso.

Desde siempre, los gobernadores pelean por ese fondo. La diferencia con la administración de Javier Milei es que restringió al máximo todos los otros giros, entonces es la alternativa de compensación sin costo fiscal para la Nación que encontraron las provincias. Pero ni en la “etapa dialoguista” logran perforar la negativa de distribuirlos.

Después de que saliera la aprobación en general del presupuesto 2026 y el oficialismo se quedara con gusto a poco, en los pasillos se volvió a hablar de “traiciones” aunque esta vez no hubo insultos desde la Casa Rosada. Los mandatarios también se muestran menos temerosos que un año atrás a las reacciones de Milei. Varios deslizan que “menos de lo que hay es difícil que haya” y que eso mismo le dicen a Santilli.