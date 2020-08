Prat-Gay: "Nos vendieron que la cuarentena era la solución" 24:00

El economista Alfonso Prat-Gay se refirió este domingo a algunos datos expresados por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante las reiteradas conferencias de prensa en donde se anunció la extensión de la cuarentena a raíz de la pandemia del coronavirusy fue crítico con las comparaciones que realizó el Presidente entre la situación argentina y la de otros países. "Es el 'vamos ganando' de las Malvinas", expresó.

Invitado a La Cornisa, emitido por LN+, el exministro de Hacienda y Finanzas durante la gestión de Cambiemos mostró un gráfico donde se ve la cantidad de víctimas mortales por Covid-19 cada millón de habitantes. "El promedio de la Argentina es de 100, mientras que el mundial es de 90. El 75% de los países tienen menos muerte por habitante que el que tiene la Argentina. Es un absurdo compararse, me parece que no tiene ningún sentido, pero como es el terreno al que nos llevó siempre Fernández... Es el 'vamos ganando' de las Malvinas. Todo el tiempo se me viene a la mente las conferencias donde muestra cuadros que en general están mal y, cuando están bien, resulta que termina peleándose con varios países. Esto no es un campeonato mundial, es mucho más serio", criticó Prat-Gay.

"Tres de cada cuatro países tienen menos muertes por Covid cada millón de habitantes que nosotros. Si lo comparás con las medidas que tomó la Argentina, con la intensidad del aislamiento, en julio había solo siete países que tenían una cuarentena más estricta que nosotros", agregó el economista.

Además, apuntó contra las medidas adoptadas para combatir la enfermedad: "Nos vendieron que [la cuarentena] era la solución, nadie fue tan intenso como nosotros con excepción de estos países y el resultado es peor. Evidentemente, no se hizo lo que se tenía que hacer. Hubiera tenido sentido si en el ínterin el Gobierno hace el esfuerzo que le corresponde, establecer la alternativa a la cuarentena eterna que no podés tener".

Sobre la economía, Prat-Gay sostuvo que "cayó violentamente como nunca", pero advirtió que lo mismo sucedió en otros países. Sin embargo, remarcó que "la respuesta de la Argentina lo potenció y la caída es más grande que prácticamente cualquier otro país de América Latina". Y señaló: "Cuando veamos el final de la película muy probablemente vamos a estar entre los países más afectados por lo que el Gobierno dice que es la pandemia y lo que nosotros decimos que es la cuarentena poco inteligente".

Con respecto al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), dijo que "es muy buena idea", pero que el Gobierno "no está en condiciones de gestionarlo". Y concluyó: "Llevamos cinco meses y no se le otorgaron cinco IFE a 9 millones de personas. En eso también hay épica. No está la gestión para llegar a esa gente".