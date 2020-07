Coronavirus. Dos empresas argentinas comienzan a producir un kit de diagnóstico

El equipo de Argenomics, laboratorio ubicado en el Parque Empresarial Austral que produce el kit de detección de Covid-19 por técnica rt-PCR junto a la startup ZEV biotech.

María Julieta Rumi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de julio de 2020 • 17:55

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó hoy un kit de detección de Covid-19 por técnica rt-PCR elaborado por dos empresas argentinas: Argenomics y la startup ZEV biotech.

El producto, que usa la misma técnica que los kits que utilizan actualmente los laboratorios argentinos para detectar contagios, "tendrá un precio similar e incluso más económico que los importados y es el primero hecho en Latinoamérica", según cuentan desde las compañías.

En diálogo con LA NACION, el titular de Argenomics, Alberto Saul, contó que la empresa de biotecnología tiene 12 años y se dedica al diagnóstico genético molecular y diagnóstico de precisión del cáncer y enfermedades poco frecuentes, pero que, por el avance del coronavirus, se reconvirtió. Suspendieron los desarrollos para enfocarse más hacia Covid-19, junto a la startup ZEV, con la que venían colaborando y elaboraron este kit en tres meses.

El kit se basa en la técnica rt-PCR, conocida y aceptada como el método de referencia de diagnóstico en todo el mundo para detección de Covid-19. Es la técnica que se utiliza en el país para diagnosticar en la red de 338 laboratorios públicos y privados por su máxima fiabilidad para detectar la presencia del virus en un tiempo estimado de una hora y media.

"Los kits con los que se detectan los contagios se compran todos afuera, mientras que, con este desarrollo, todo queda acá. Somos empresas nacionales que pagamos sueldos y tributamos acá", dijo Saul, y adelantó que hoy mismo comienza la producción en la firma ubicada en el Parque Empresarial Austral, en Pilar, y que están en condiciones de producir 80.000 kits por semana.

"Hoy en la Argentina se hacen 10.000 test por día, así que con nuestra producción ya estaríamos cubriendo esa necesidad y tenemos pedidos de Colombia, Paraguay, Perú, Brasil, México y países de Centroamérica", agregó.

Consultado acerca de si estudian asociarse con empresas del interior del país para que el kit se pueda producir en otras provincias, por ahora dijo que no, pero que pueden transferir su know how o "la receta mágica" para que se produzca en otro lugar.

El desarrollo del kit y producción del primer lote de fabricación demandó una inversión de más de US$600.000 por parte de Argenomics y Zev Biotech, más los aportes que recibieron del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Agencia de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Antes de la aprobación de la Anmat, el kit fue validado por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud- Malbrán (ANLIS), el Hospital Italiano de Buenos Aires y el INBIRS (UBA-CONICET), entre otros.

"Para registrar el producto tuvimos que usar muestras de casos reales en el Malbrán, en el Inbirs y el Italiano para validarlo. Estas instituciones dan cuenta de la calidad del kit y su performance", cerró Saul.