En Córdoba, van 20 días sin servicios urbanos; Santa Fe y Rosario llevan 15 días; los intendentes exigen igualdad con el AMBA, donde las empresas reciben el 65% del valor de la tarifa

CÓRDOBA.- El Covid-19 parece disimular otros problemas, como el hecho de que con 20 días sin transporte urbano Córdoba encabece el ranking de ciudades sin servicio. Rosario, Santa Fe, Catamarca, Tucumán y Paraná llevan dos semanas en la misma situación; también hubo algunas ciudades bonaerenses afectadas. Sin giros desde el gobierno nacional, la solución para completar el pago de los sueldos de los choferes se demora. Según los gobernadores e intendentes, no tienen fondos para más subsidios y reclaman igualdad de aportes con CABA y el AMBA.

Hace dos años, la Nación dejó de subsidiar al transporte y creó un fondo compensador; la gestión de Alberto Fernández continuó con ese esquema y, después de congelar tarifas en la región metropolitana, dispuso $6000 millones para repartir entre las provincias que hicieran lo mismo entre enero y abril.

Fuentes del Ministerio de Transporte dijeron a LA NACION que ese monto se renovó para el segundo cuatrimestre, aunque ahora incluyendo los servicios de más de 60 kilómetros. Además, se analiza un fondo de emergencias extra. Sin embargo, hasta el momento, no se enviaron recursos. No hubo giros y hay decisión de varios intendentes de que la respuesta debe ser definitiva: resolver las asimetrías entre el AMBA y el resto del país.

"Cada jurisdicción está arreglándosela como puede -dice Gustavo Mira, secretario de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor (Fatap)-. Todo indica que hasta que no se logre una respuesta más de fondo no volverá a haber servicio. El paro a nivel sistema es récord; alguna vez una empresa no operó varias semanas, pero no todo el transporte".

Desde 2002, cuando se empezó a subsidiar desde la Nación el transporte, las empresas que operan en las provincias reclaman que sus pares de CABA y AMBA reciben 65% del valor de la tarifa en aportes, mientras que a ellas les toca el 35%.

En San Juan y Chaco las administraciones provinciales pusieron recursos y hay cierta normalidad en las prestaciones. En Tucumán hay negociaciones abiertas; la semana pasada se sancionó una ley que establece que los subsidios nacionales y provinciales deben usarse "prioritariamente" para pagar los sueldos de los trabajadores del transporte público; son unos $200 millones.

En Córdoba, la empresa estatal Tamse alcanzó un acuerdo por el que los choferes cobrarán $15.000 más del sueldo de abril y desde junio percibirán el 75% en conceptos no remunerativos y el resto remunerativo, por un plazo de cinco meses. Las otras compañías analizan un esquema similar.

El intendente cordobés, Martín Llaryora, afirmó que de cada $10 de subsidios nacionales la mayoría se reparten en el AMBA y el resto, en todo el interior: "Defiendo los intereses de los cordobeses, y esos gritos no retumban lo que tendrían que retumbar en Capital. Es injusto que los cordobeses paguen un boleto de $32 y los rosarinos $33 cuando el pasaje en el AMBA promedia los $17".

Su par de Rosario, Pablo Javkin, habló con el presidente Fernández para lograr una respuesta: "Resulta duro tener que aceptar que van 14 días sin transporte en prácticamente todo el interior y que esto ni siquiera sea un tema de debate nacional". También mantiene contacto con su par cordobés, Llaryora, y con legisladores nacionales en un intento de "instalar" el tema.

"No hay manera de mantener un servicio que depende de la recaudación si solo se recauda 15%. En el interior no hay una respuesta como la que hay en la Capital Federal y el AMBA. Porque aun con el riesgo sanitario allá está funcionando el sistema de transporte debido a que claramente hay un aporte mayor", definió.

Por la cuarentena, en las primeras semanas en el interior se transportó entre 10% y 15% de los pasajeros habituales con una reducción de unidades. Ahora se recuperó la mitad de la utilización y no se agregaron colectivos.