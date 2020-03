Las empresas limitan al máximos los viajes de sus empleados al exterior Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

Un poco de tos, unas lineas de fiebre y el empleado decide concurrir igual a su lugar de trabajo. Prefiere no faltar, hacer "buena letra", más aun en tiempos complejos para el mercado laboral. Esta situación, que suele darse en las oficinas, ya no es posible, sobre todo luego de que se confirmara el primer caso de coronavirus en la Argentina. Es que las empresas están activando protocolos que incluyen restricciones a la hora de viajar, sobre todo a Europa, Asia y Estados Unidos, y también la recomendación de que, ante el menor síntoma, se concurra a un consultorio médico antes de presentarse en la oficina. Ir o no ir a trabajar sintiéndose un poco enfermo ya no es una decisión propia.

Por caso, Mercado Libre lanzó un protocolo de prevención y recomendaciones para toda la compañía. "Es dinámico, va variando día a día", comenta Sebastián Fernández Silva, VP Senior del área de People de la empresa, quien agrega: "Lo vamos actualizando conforme a la evolución del virus". En la compañías ya se suspendieron los viajes a Europa y a Asia, y también se restringió al máximo los viajes a Estados Unidos de todos sus empleados. Si de todas maneras el empleado viaja, porque por ejemplo ya había planeado sus vacaciones, a la vuelta y durante dos semanas debe permanecer en su casa haciendo home office. "Por ahora no hay restricciones para viajar a América Latina, pero esto puede variar", comenta Fernández Silva.

También se mandó una comunicación a los empleados con tips de higiene, como lavarse las manos y mantener una distancia de un metro con personas con algún síntoma. Si el empleado tiene tos, hay una fuerte recomendación para que realice una consulta de manera inmediata, los mismo que si tiene fiebre, congestión, dolor de garganta o dificultad para respirar. "Todo está activado hasta el 30 de abril", dice el responsable de Recursos Humanos.

Si el virus se expande, Mercado Libre ya está planificando que la mayoría o incluso todos sus empleados (son 10.000 en la región y 5000 en la Argentina) trabajen desde sus casas, algo que no es sencillo de implementar.

Desde HSBC, Mabel Rius, directora de Recursos Humanos para la Argentina y América Latina, explica: "Somos un banco muy fuerte en Asia. Tenemos sucursales, operaciones y clientes en China, incluyendo la provincia donde se desató el coronavirus. Con lo cual, toda nuestra campaña de prevención y de manejo de situación es muy fuerte y muy sólida desde el inicio del problema".

Entre las restricciones que pone HSBC, está prohibido viajar por negocios a las áreas donde hay focos de infección y hay empleados en cuarentena, es decir, que están haciendo home office para respetar los 14 días después de un viaje. "En la Argentina son menos de 10, pero cientos en el mundo", añade Rius.

Para la empresa, la cuarentena debe respetarse si se dan las siguientes condiciones: si un colaborador o alguien cercano con quien hubiese estado en contacto cercano ha viajado o ha hecho parte de su itinerario por alguno de los siguientes lugares durante los últimos 14 días: China continental, Irán, las ciudades de Daegu y Cheoong en Corea del Sur, las regiones de Lombardía y el Véneto en Italia; si estuvo en contacto cercano con alguna persona que haya viajado a la provincia de Hubei en China o por ese territorio en los últimos 14 días; y si estuvo en contacto cercano con alguna persona, incluido un familiar, que se sospecha que tiene Covid-19 o se le diagnosticó tal virus, ya sea que haya viajado o no.

En la entidad cuentan con un "Comité de Manejo" de Incidentes integrado por distintas áreas (Recursos Humanos, Comunicaciones, Operaciones, Seguridad, Corporate Real Estate, IT, Compras y el área responsable de la continuidad del negocio y operación de todo el banco) que analiza y define los pasos a seguir, con el visto bueno comité ejecutivo. "Lleva adelante las medidas preventivas y qué deben hacer los colaboradores de HSBC Argentina si llegara a detectarse algún caso en nuestra organización", dicen desde RR.HH.

"Algunos de nuestros colaboradores trabajan en la atención al público, pero a través de las campañas de prevención no hemos tenido por parte de la gente miedo de ir a trabajar", dice Rius.

Pablo Maison, director de Recursos Humanos del Grupo Perez Companc, comenta que "en la medida en que esto avance se evaluarán las decisiones, sobre todo cuando se entre en el invierno". La compañía, con 11.000 empleados, implementó un procedimiento sanitario que consiste en capacitar a la gente para que se cuide, "siguiendo las recomendaciones de la OMS", dice Maison. El próximo paso es evaluar los viajes al exterior en sintonía con otras empresas. Cuenta además que "ante un síntoma menor, la gente va a los servicios médicos internos, que tienen el protocolo para saber cómo actuar".

Por su parte, hace algunas semanas KPMG Internacional puso en marcha para toda la firma a nivel mundial un protocolo que contempla acciones de prevención, control, información y educación. "Para el caso de la Argentina se encuentra en proceso de implementación para sus empleados", dicen desde la compañía.

En el caso de Aeropuertos Argentina 2000, realizó talleres para empleados que tienen contacto con pasajeros. Además, se hicieron reuniones informativas para otros sectores. En la operación diaria en los aeropuertos, más allá de los protocolos sanitarios con el Ministerio de Salud, la empresa viene desde enero realizando procedimientos de limpieza y desinfección profunda. "En estos días hemos incrementado la desinfección de pasamanos, picaportes, chequeo de contenido de alcohol en gel de todos los dispensers colocados en las terminales y desinfección adicional del interior de las mangas utilizadas por los vuelos directos desde Italia, por ejemplo", aclaran desde la compañía.

También en Grupo L, empresa que se dedica a la alimentación, limpieza e infraestructura para organismos públicos y privados, se lanza una campaña hoy para sus 1700 empleados en nueve municipios.

Por su parte, Facebook envió una comunicación para todos sus empleados, incluso los que trabajan en la Argentina, llamada "Coronavirus: cómo protegemos e informamos a nuestra comunidad", firmado por Kang-Xing Jin, responsable de Salud. "A medida que los organismos internacionales de salud publican nuevas normativas y alertas sobre el coronavirus (COVID-19), continuamos nuestro trabajo para ayudar a las personas a acceder a información confiable de organismos regionales, y locales, de salud, para limitar la distribución de la desinformación sobre el virus".

Desde el sitio comunicaron a los empleados que trabajarán para combatir las "fake news" y también la publicidad que intenta aprovecharse de la situación. "Prohibimos anuncios de productos que se refieran al coronavirus con la intención de crear pánico, o que indiquen que pueden garantizar su cura, o que pueden evitar que las personas se contagien. Por ejemplo, no permitimos anuncios sobre barbijos que se promocionen como los únicos aún disponibles o que su uso evita que el virus se propague", dicen desde Facebook.

En organismos públicos como el Indec también existen protocolos. Con respecto a los encuestadores, por ejemplo, la Dirección General de Administración y Operaciones envió un mensaje a la Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo (que tienen a cargo la ETI y la EPH) recomendando que "no se envíe gente con enfermedades preexistentes (pacientes diabéticos, oncológicos, con insuficiencias renales, con tratamiento con corticoides o inmunosupresores). Unos 30 encuestadores del área metropolitana recibieron un kit de alcohol en gel y el protocolo de salud.