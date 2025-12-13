Coto abrió su segunda sucursal en Mar del Plata, en un nuevo multiespacio comercial

MAR DEL PLATA.- Coto sumó su segunda sucursal en esta ciudad, donde hace un año desembarcó con su hipermercado de mayores dimensiones. A partir de este sábado. también recibirá a sus clientes en la zona portuaria. Será el primer local en abrir puertas en el multiespacio comercial Bendu, una de las novedades que presentarán estas playas de cara a este verano 2026 que empieza a ponerse en marcha.

El propio Alfredo Coto encabezó el acto de inauguración de este punto de venta, que tiene 2500 metros cuadrados y se ubica en el corazón del mencionado nuevo complejo, montado en el predio que durante casi cinco décadas se conoció como “Manzana de los Circos”, frente al Club Náutico de Mar del Plata y al Centro Comercial y Gastronómico del Puerto de Mar del Plata.

En apenas ocho meses se levantó esta obra, cuyo primer objetivo era justamente la apertura de Coto antes del inicio del pico de movimiento de la temporada estival. En los próximos días se estarán habilitando otros locales con firmas de primer nivel, y hacia fines de marzo se proyecta tener listos todos los espacios vinculados a la gastronomía. En las vacaciones de invierno se completará con el extremo sur, dedicado al entretenimiento con propuestas bajo techo y a cielo abierto.

Coto, que estuvo acompañado de su familia e incluyó a sus nietos en la ceremonia de corte de cintas, celebró esta escala de su cadena de supermercados en Mar del Plata. El primer mojón fue en el sur de la ciudad, frente al sector pionero en el desarrollo de barrios privados.

“Mar del Plata es el futuro, va a crecer y se va a seguir desarrollando”, dijo al reconocer el entusiasmo que generó aquel primer paso, oportunidad en la que ya había anticipado que sumaría un nuevo eslabón en el principal centro turístico del país. “Lo importante es que se generan nuevos puestos de trabajo”, dijo el empresario.

“Estoy impresionado por lo que se hace cuando se trabaja en equipo”, afirmó, al destacar el desafío que emprendió cuando recibió la convocatoria a ser parte de Bendu de parte de sus impulsores, Maximiliano Kunz y Juan Pablo Reverter, a quienes reconoció en particular durante el acto inaugural por semejante apuesta en esta época.

La apertura de esta segunda sucursal de Coto también generó una coincidencia de representantes de distintos sectores del comercio, la industria y la empresa y de casi todos principales referentes políticos de la ciudad.

Fue el debut en un acto público de Agustín Neme, que el martes pasado asumió como intendente provisional, frente al pedido de licencia de Guillermo Montenegro, que asumió como senador provincial y también estuvo en la ceremonia en una primera fila donde también se vio a Fernanda Raverta, principal referente de Unión por la Patria en la ciudad; Alejandro Carrancio, la figura al frente de La Libertad Avanza en Mar del Plata y la zona, y Marina Sánchez Herrero, esposa del senador nacional Maximiliano Abad, el hombre fuerte del radicalismo por aquí.

Además de los locales que se inaugurarán, en el complejo Bendu habrá espectáculos. En una de las cabeceras del predio de 35.000 metros cuadrados, se dispondrá un anfiteatro. En enero y febrero se presentarán allí, entre otros, Ciro y los Persas, Divididos, La Konga, La Delio Valdez y El Plan de la Mariposa.