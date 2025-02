Criptogate: analistas creen que podría impactar en los activos argentinos y en la brecha cambiaria

Después de semanas difíciles para las acciones y bonos argentinos por las dudas en el exterior y una posible toma de ganancias, las próximas 48 horas también podrían ser complicadas para el mercado local a raíz del episodio que protagonizó el viernes el presidente Javier Milei, al recomendar una meme coin llamada $LIBRA, que a partir del comentario presidencial tuvo una suba exponencial en su cotización y luego se desplomó.

En principio, hoy es feriado en los Estados Unidos, con lo cual va a haber un volumen acotado de operaciones, pero distintos analistas juzgan que lo sucedido debería tener impacto negativo. Para Fernando Marull, socio de FMyA, los bonos y acciones argentinos van a bajar por un mayor riesgo político. “El dólar va a ir para arriba y los bonos para abajo, al menos hasta que se calme la situación”, agregó.

En tanto, Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, dijo que es probable que al menos al principio haya alguna reacción negativa hasta que se clarifiquen los alcances de la cuestión. “Si bien esto no perjudica directamente a la gente en general, hay que ver hasta dónde llega en materia de judicial, hasta dónde daña políticamente al espacio del Presidente de cara a las elecciones y a su imagen en el mundo. Por eso creo que esa incertidumbre puede ocasionar, al menos en el corto plazo, un impacto negativo. Pienso en un mercado que puede volverse más defensivo vendiendo papeles locales y presionando sobre la brecha cambiaria”, opinó.

Por su parte, Santiago López Alfaro, presidente de Dracma Investments S.A., señaló que no cree que la oposición reúna los votos para iniciarle un juicio político al Presidente, pero juzgó que algo de volatilidad puede haber.

La cuestión sería qué tan minoritario es el segmento que, a raíz de este episodio, puede querer vender activos argentinos, según aportó Martín Kalos, director de Epyca Consultores. “Es muy difícil de estimar si puede haber algún ruido en el mercado porque, por supuesto, va a haber una porción que se pregunte por la confiabilidad de un presidente que puede hacer esto. Desde el momento que vimos el tweet, todos supimos que era una estafa de la cual no se está haciendo cargo, porque no es transparente poner a gente que él designó y que depende de él a investigarlo. Dicho todo esto, a algún sector le va a generar mucho ruido. Ahora, si eso alcanza o no para que alguien quiera vender activos argentinos, no debería, pero puede pasar. Veremos cuán minoritario o cuán chiquito es ese segmento. Básicamente, esa sería la pregunta de cara a estas próximas 48 horas, con el feriado en Estados Unidos de por medio [es el Día de los Presidentes] y luego ya el martes con todo abierto”, apuntó.

Por otro lado, el analista Christian Buteler explicó que el impacto obviamente será negativo, pero dijo que no cree que sea el inicio de un derrumbe. “¿Pueden sufrir un poco los activos, las acciones? Seguro, no voy a decir que no, pero no espero que esto produzca un desplome en los mercados. Creo que esto fue totalmente adrede, que no es casualidad que haya salido con el tweet un viernes a las 7 de la tarde ya con el mercado cerrado y con un feriado el lunes en los Estados Unidos. Pero, más allá de eso, me cuesta ver que derrumbe absolutamente todo. Va a tener también un costo en la credibilidad del Gobierno, sin ninguna duda, pero eso es más a mediano y largo plazo y no en los mercados del lunes y el martes”, anticipó.

Por último, Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, dijo que el tema va a escalar y para el Presidente va a ser difícil salir de esta situación. Lo que suceda en el mercado va a depender de cómo aborde el Gobierno el problema. “Menos mal que mañana [por hoy] hay feriado en Estados Unidos. Es probable que el mercado lo sienta y que esté en rojo, pero la pregunta no es esa, sino cuánto y por cuánto tiempo. Acá no es un tema financiero y de mercado, sino el apoyo o no apoyo al Presidente. Si el mercado percibe que el Gobierno está perdido en fundamentar esto, que políticamente no está preparado para dar respuesta, sí va a caer y feo. Acá el tema es la credibilidad del presidente Milei y toda la semana va a ser qué capacidad de respuesta va a tener. Difícil decir cómo va a impactar en los mercados, pero seguramente no va a caer bien, claramente. Este lunes el Gobierno debería tener una estrategia comunicacional clara”, cerró.

“La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, publicó el viernes Milei, junto a un link del proyecto en el cual se promocionaba el token.

Milei, con Julian Peh, el responsable de Kip Protocol, la plataforma donde se lanzó $LIBRA

La capitalización de mercado de $LIBRA llegó a trepar a los US$4500 millones, pero una hora después de su lanzamiento, sin embargo, se registró un retiro de tenencias de pocas billeteras digitales, las que concentraban el 82% del circulante, por casi US$90 millones, lo que hizo que el valor de $LIBRA se desplomara.

A la medianoche, Milei decidió borrar su publicación y postear un nuevo mensaje explicando lo sucedido. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, señaló.

Luego, apuntó contra quienes llamaron a que se lleve adelante un juicio político: “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

En tanto, el sábado, la Oficina del Presidente twitteó que se le dará intervención a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia de parte de algún miembro del gobierno nacional y que se creará una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en la órbita de la Presidencia de la Nación a los efectos de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación. Toda la información recabada en la investigación será entregada a la Justicia para que determine si alguna de las empresas o personas vinculadas con el proyecto Kip Protocol cometieron un delito.

Charles Hoskins, un empresario estadounidense del mundo cripto que reconoce que le pidieron dinero para ver a Milei

María Julieta Rumi Por