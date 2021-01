"Crisis de credibilidad": duras críticas al Gobierno en una columna del diario The Wall Street Journal

El prestigioso diario estadounidense The Wall Street Journal cuestionó con dureza al gobierno de Alberto Fernández. En una columna titulada "La crisis de credibilidad de la Argentina",la periodista Mary Anastasia O'Grady analizó la situación económica del país y criticó la gestión de la pandemia.

O'Grady opinó que el giro político que planea darle el presidente electo de EE.UU., Joe Biden, al vínculo entre la Casa Blanca y los países de América latina tiene pocas chances de ser fructuoso. "En ningún lugar este enfoque tiene peores probabilidades de éxito que en la Argentina, donde el presidente Alberto Fernández está llevando el país al suelo a la manera tradicional argentina", subrayó.

Y completó: "Ninguna ayuda extranjera puede arreglar un país donde la economía productiva se ha reducido a una herramienta al servicio de los intereses de una clase política todopoderosa".

En su descripción del escenario político en la Argentina, la periodista norteamericana remarcó que "los peronistas populistas de izquierda" regresaron al poder tras la derrota de Mauricio Macri en las elecciones de 2019. "Los argentinos estaban frustrados por el hecho de que el presidente de centroderecha Mauricio Macri no cumpliera las promesas de reformas orientadas al crecimiento de 2015-19. Así que devolvieron al poder a los peronistas populistas de izquierda en diciembre de 2019. Unos seis meses después, la Argentina entró en default por novena vez en su historia, la tercera vez en 18 años", repasó O'Grady, quien tiene una extensa trayectoria en el diario estadounidense.

La periodista consideró que el acuerdo firmado por el Gobierno con los acreedores privados en agosto pasado no tuvo los efectos esperados, como estabilizar el riesgo país de la Argentina, porque Fernández no encaró las reformas necesarias para "impulsar el crecimiento", reducir el gasto público y "estabilizar" el mercado cambiario.

"Normalmente, una reestructuración quita algo de presión a las finanzas públicas y renueva el acceso del gobierno a los mercados de capitales. Pero esto no ha sucedido en la Argentina porque los inversores entienden que si no hay reformas para impulsar el crecimiento, restringir el gasto y estabilizar el peso, la carga de la deuda no hace más que aumentar", indicó O'Grady.

Según la analista de The Wall Street Journal, Fernández estableció un "bloqueo draconiano" para contener la pandemia del coronavirus. "Una perspectiva de crecimiento más optimista ayudaría después de un año en el que el gobierno impuso un bloqueo draconiano de Covid-19. Ese bloqueo no impidió que la Argentina registrara una de las muertes por Covid per cápita más altas de América del Sur", advirtió.

"Mientras tanto, se espera que el Producto Bruto Interno (PBI) disminuya entre un 12% y un 15% en 2020. El déficit fiscal de la Argentina para 2020 se estima en el 10% del PBI y el Banco Central ha estado cometiendo el mismo viejo error de imprimir dinero para financiarlo", señaló O'Grady.

Además, afirmó que las "expectativas inflacionarias" se mantienen altas para el 2021. Y resaltó que el gobierno de Fernández no logra resolver la brecha cambiaria.

En ese marco, O'Grady advirtió que la fuerte presión tributaria "desincentiva a productores y ahorristas" en la Argentina. A su vez, cuestionó el impuesto a las grandes fortunas, la ley impulsada por el kirchnerismo para recaudar fondos para que el Estado afronte los gastos extraordinarios que ocasionó la pandemia del coronavirus. "Un nuevo impuesto sobre el patrimonio sobre las personas con más de $ 2.5 millones recuerda a los ambiciosos que el éxito está castigado", afirmó.

"El traslado de residencia del multimillonario de Internet, Marcos Galperin, a Uruguay a principios del año pasado ahora parece profético: un canario muerto menos en la mina de carbón. El señor Biden está advertido", concluyó O'Grady.

