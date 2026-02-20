El Gobierno actualizó los valores de los haberes jubilatorios para marzo: en cuánto quedan

El Gobierno estableció un aumento en los valores de los haberes jubilatorios para marzo en consonancia con la suba del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a enero, y fijó nuevos montos para la mínima y la máxima. La actualización quedó plasmada en la Resolución 38/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La medida se enmarca en el esquema de movilidad previsional vigente, que dispone actualizaciones mensuales de los haberes en función de la IPC que difunde el Indec. Con la suba, el haber mínimo del sistema previsional quedará en $369.600, mientras que el máximo será de $2.487.063.

Asimismo, las bases imponibles quedarán registradas en $124.481 para la mínima y $4.045.590 para la máxima, a partir del 1° de marzo.

Por su parte, la Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes que integran el haber jubilatorio, subirá a $169.075 a partir de marzo. A su vez, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para jubilarse, se fijó en $295.680.

Cuánto cobran los jubilados en febrero de 2026

Jubilación mínima : $369.600. Además del bono extraordinario de $70.000.

: $369.600. Además del bono extraordinario de $70.000. Jubilación máxima : $2.487.063.

: $2.487.063. Prestación Básica Universal (PBU): $169.075

$169.075 Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680.

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)

Se fijaron nuevos valores en los haberes

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Iniciar un trámite jubilatorio ante la Anses implica seguir un procedimiento específico que combina pasos digitales y una instancia presencial, lo que garantiza la correcta gestión de la solicitud. A continuación, estos son los pasos a seguir:

El proceso se inicia ingresando al sitio web oficial de la Anses. Allí, el solicitante debe acceder al apartado “Mi Anses”, donde se requiere su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Para quienes no dispongan de esta clave, el sistema ofrece una opción sencilla para crearla.

Es de suma importancia verificar exhaustivamente que la totalidad de los aportes laborales se encuentren debidamente registrados en el sistema. Esta revisión se lleva a cabo mediante la opción “Trabajo” y “Consultar Historia Laboral”.

En la eventualidad de que se detecten aportes no registrados, el solicitante tiene la responsabilidad de presentar la documentación pertinente que acredite estos períodos. Estos documentos pueden incluir certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obras sociales o una Declaración Jurada. Además, es indispensable completar el formulario 6.18, específico para la solicitud de prestaciones previsionales.

Una vez que toda la información haya sido verificada y, en caso necesario, completada digitalmente, el último paso consiste en solicitar un turno en cualquiera de las oficinas de atención al público de la Anses. En el día del turno, se debe presentar el DNI vigente.