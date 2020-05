Crisis. El Gobierno intimó a Latam a pagar el 100% de los salarios

El Gobierno estableció un plazo límite de 72 horas para que la compañía termine de pagar los salarios . Había abonado el 50% Fuente: Archivo

Delfina Torres Cabreros Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de mayo de 2020 • 17:31

En medio de una fuerte crisis en el sector aerocomercial y a pocas horas de que la empresa anunciara su acogimiento al llamado capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, el Ministerio de Trabajo intimó a la filial argentina de la aerolínea Latam a pagar el total de los salarios de abril dentro de las próximas 72 horas. Esto luego de que -según información de la cartera laboral- la compañía decidiera depositar el 50% de los montos sin haber terminado de cerrar previamente a un acuerdo con los trabajadores.

La empresa asegura que los montos acreditados en abril corresponden a "anticipos" que serán ajustados conforme los acuerdos que se logren posteriormente y que "no pueden considerarse como descuentos unilaterales de salarios".

"Intímese a la empresa Lan Argentina S.A a fin de que dentro del tercer día proceda a depositar en forma íntegra los salarios del personal (...) bajo apercibimiento de remitir las actuaciones a la Dirección de Inspección Federal para el labrado de las actas de infracción pertinentes y posterior instrucción de sumario para la aplicación de las sanciones que corresponden", dice el texto firmado hoy por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello.

La medida oficial es el último episodio de una serie de discusiones entre la empresa y los sindicatos que representan a sus trabajadores, iniciada a partir de la propuesta definida por la empresa frente a la crisis generada en el sector por la pandemia de coronavirus.

Según pudo saber este medio de fuentes oficiales, el 16 de abril se realizó una audiencia entre la compañía y los sindicatos, en la que la firma propuso efectuar un sistema de suspensiones con una contraprestación de carácter no remunerativo del 50% del total del sueldo bruto para los meses de abril, mayo y junio de 2020 . Esa propuesta no fue aceptada por las entidades gremiales.

LATAM Airlines es una aerolínea formada por la fusión de las aerolíneas sudamericanas LAN y TAM? Fuente: AFP

Ya en marzo ejecutivos de las distintas filiales, incluida la argentina, recibieron un comunicado en el que se les informaba que, "con el objetivo de evitar despidos masivos", se recortaría el 50% de los sueldos de la mayoría de su personal a partir de abril, con excepción de aquellos empleados que estuvieran por debajo de un umbral mínimo preestablecido. Hoy mismo el CEO de la compañía, Roberto Alvo, dijo que "prácticamente la totalidad" de los trabajadores de la compañía aceptaron una "reducción de salario voluntaria".

Como contrapropuesta, los sindicatos sugirieron que la empresa abone una compensación no remunerativa del 75% del salario bruto de los trabajadores, más el 25% del salario bruto de carácter remunerativo, para aquellos trabajadores que no estén prestando tareas. También que la suma no remunerativa quede exenta de los aportes y contribuciones, abonándose únicamente los aportes y contribuciones destinados a ART, seguro de vida y obra social. Sin embargo, la propuesta es rechazada por la empresa, que ratificó la suya inicial.

En este contexto, y sin haber llegado a un acuerdo, las entidades gremiales denunciaron ante el ministerio que la empresa "se encontraría abonando los salarios del mes de abril con un descuento del 50%, que consignan en recibos como 'Descuentos 223 bis'".

La empresa asegura, que "las acreditaciones realizadas a los trabajadores en relación al mes de abril, han sido en carácter de anticipos, que será oportunamente ajustado conforme los alcances de los acuerdos que pudieran finalmente lograrse y/o condiciones legales aplicables en cada caso".

"No pueden considerarse como descuentos unilaterales de salarios, sino que se han realizado conforme los alcances y posibilidades de las disponibilidades económicas", añadieron.

Según informó la cartera que conduce Moroni, la empresa solicitó el programa oficial ATP para pagar salarios Fuente: LA NACION

Además, la empresa asegura que realizó todos los trámites necesarios a efectos de incluir a los trabajadores de la compañía en el programa ATP del Gobierno para pagar salarios y que el mismo ha sido otorgado para el mes de abril.

En la argumentación de su decisión, el Ministerio de Trabajo contempla que durante la vigencia del "aislamiento social, preventivo y obligatorio", los trabajadores y trabajadoras del sector privado tienen derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales y recuerda que se prohibieron los despidos y las suspensiones, con la excepción de aquellas efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, suspensiones dispuestas por el empleador por causas económicas, pero concertada previamente con los trabajadores.

Según detallaron, "de las denuncias formuladas por las entidades sindicales y el propio reconocimiento de la empresa surge que Latam Argentina procedió a disminuir los salarios del personal un 50% a partir del mes de abril de 2020, no dando cumplimiento a las normas establecidas durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio". Por ese motivo se intimó hoy a la empresa a abonar la totalidad de los salarios antes de las próximas 72 horas.