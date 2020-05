Latam. Las claves de la crisis que atraviesa la mayor línea aérea de la región

Según Alvo, la empresa tiene pasivos por US$10.000 millones Fuente: Archivo

Luego de anunciar su acogimiento al capítulo 11 de la ley de quiebras de los Estados Unidos, Latam Airlines, la principal aerolínea de América Latina, dio una conferencia de prensa virtual para aclarar algunos puntos sobre esa decisión. Según aseguró Roberto Alvo, CEO de la compañía, no se trata de un proceso de quiebra sino de "rehabilitación financiera", que durará al menos 12 meses y en el que "no se descartan" nuevos ajustes de personal y operaciones.

Por el momento, la solicitud para reorganizarse bajo la protección del capítulo 11 en los Estados Unidos alcanza a Latam Airlines Group y sus filiales en Chile, Perú, Colombia, Ecuador. Es decir, por ahora, la medida no tendrá efecto directo sobre algunas filiales como la de la Argentina, Paraguay y Brasil.

Según detalló Alvo, la empresa tiene pasivos por US$10.000 millones y casi la totalidad son deudas tomadas por la casa matriz con multinacionales que operan bajo la ley de Nueva York. "Por eso hicimos el acogimiento en el capítulo 11", dijo el ejecutivo y explicó que solo el 5% de las acreencias se encuentran en la distintas filiales del grupo.

Si bien el ejecutivo aseguró que las obligaciones con los clientes se mantendrán "intactas", por lo que podrán seguir comprando boletos y viajando, "no es posible prometer que no se hagan ajustes adicionales tanto en plantilla como en operaciones".

La medida no afectará, en principio, a la filial argentina de la compañía

Según precisó, los ajustes dependerán de la recomposición de la demanda y la evolución de las restricciones gubernamentales para operar. "Vamos a tratar de hacer dos cosas: redimensionar la operación al tamaño de la demanda, pero también dar la flexibilidad necesaria para poder crecer rápidamente si aparece una vacuna o una resolución a la pandemia", dijo. De todos modos, para el ejecutivo la industria no volverá a tener el tamaño que tenía antes de la pandemia al menos por "unos años".

Alvo negó que la decisión de la empresa esconda un proceso de quiebra o bancarrota y lo definió como un proceso de "rehabilitación financiera". De hecho, aseguró que no hay ninguna aerolínea americana que no haya ingresado en el capítulo 11 en el pasado. "Todas salieron fortalecidas", dijo. Si bien no hay plazos definitivos, consideró que el proceso llevará entre 12 y 18 meses.

De acuerdo con Alvo, "ninguna línea aérea en el mundo puede sobrevivir sin ayuda" en este contexto. En el caso de la Argentina, donde la compañía opera desde 2005, detalló que todavía se encuentran en proceso de negociación y "a la espera a entender la posición del gobierno". A diferencia de otros países de la región como Brasil o Colombia, la Argentina no ha definido hasta el momento un paquete de ayuda para las aerolíneas que operan en el país.

Según Alvo, todavía están expectantes sobre la posición que adoptará el gobierno argentino frente a la crisis de las aerolíneas Fuente: Archivo

"La situación económica y de la industria aerocomercial en la Argentina es compleja. Tenemos que evaluar cómo sigue desarrollándose el virus y nuestras conversaciones con el gobierno para entender cuál es el próximo paso", dijo, consultado por este medio.

El ejecutivo señaló que "prácticamente la totalidad" de los trabajadores de la compañía aceptaron una "reducción de salario voluntaria". punto que en la Argentina sigue siendo motivo de una disputa con el gremio de pilotos APLA y que se está discutiendo en una serie de audiencias en el Ministerio de Trabajo.

Respecto de la operación, el ejecutivo aseguró que la compañía seguirá funcionando normalmente. "Todas las obligaciones con nuestros clientes pasadas y futuras, todos los procesos de comercialización y los contratos con nuestros colaboradores siguen intactos", dijo Alvo.