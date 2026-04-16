Cristiano Rattazzi calificó la inflación de marzo como “altísima” y dijo cuál debería ser el objetivo del Gobierno

El empresario ítalo-argentino Cristiano Rattazzi analizó la actualidad económica de la Argentina y calificó como “altísima” la inflación de marzo, que fue del 3,4%. “Hay que bajarla en serio”, consideró en diálogo con José del Río en el programa Mesa Chica (LN+). Y si bien ponderó que “muchas cosas avanzaron” gracias a las políticas económicas del Gobierno, opinó cuál debería ser el objetivo de la administración libertaria de ahora en más.

En ese marco, el empresario planteó que la meta actual debería ser “recrear un sistema económico que funcione”, con una reducción del riesgo país y condiciones de financiamiento sostenibles.

En ese sentido, Rattazzi detalló la importancia de consolidar un escenario en el que “el país se pueda financiar bien” y en el que no existan “tasas de interés absurdas para la gente que trabaja en la Argentina”. En esa línea, consideró que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para avanzar en la desaceleración inflacionaria de manera consistente.

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