“CSRF token mismatch”: cómo resolver el error que aparece en Mi Argentina al inscribirse para la segmentación de tarifas

Para llevar adelante la segmentación de tarifas, el Gobierno habilitó el formulario del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) el viernes 15 de julio, en un intento por identificar qué usuarios aún requieren subsidios energéticos, y todos los argentinos que quieran mantener la asistencia estatal que aún reciben en sus hogares deberán completarlo. Este documento estará disponible hasta fin de mes en la página argentina.gob.ar/subsidios y en la aplicación Mi Argentina, dentro de la sección de Mis Trámites.

Desde que se lanzó, miles de usuarios recurrieron a inscribirse de forma virtual para evitar que el Gobierno les quite el subsidio para pagar las boletas de gas y de luz. Sin embargo, una parte de ellos se encontró con un problema que no anticipó: en el momento de completar el formulario a través de Mi Argentina, se encontraron con un cartel en rojo que decía: “CSRF token mismatch”. ¿Qué significa? Este alerta indica que el navegador no pudo crear una cookie segura o que no pudo acceder a esa cookie para autorizar el inicio de sesión. En otras palabras, el error surge cuando se identifica un posible ataque de falsificación contra un usuario y, a modo de protección, el navegador no autoriza el inicio de sesión.

Este mensaje de error lo causan las extensiones de privacidad, como Ghostery o Privacy Badger; y por lo tanto, se debe añadir argentina.gob.ar/subsidios como un sitio web de confianza.

El alerta que frena la inscripción al formulario RASE en Mi Argentina

¿Cómo se puede solucionar este error?

Este problema se puede solucionar en la configuración del navegador. Quienes usen Google Chrome, deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar al navegador.

Hacer click en “Más”, en la esquina superior derecha.

Seleccionar “Más herramientas” y luego “Borrar los datos de navegación”.

En la parte superior aparecerá un intervalo de tiempo. Para borrar todo, seleccionar “Todos los períodos”.

Marcar las casillas junto a “Cookies y otros datos de sitios”.

Hacer click en “Borrar datos”.

Por su parte, aquellos que usen Safari deberán seguir otro procedimiento:

Abrir las Preferencias de Safari ubicadas en el menú desplegable de la barra de navegación o presionando Cmd + , (⌘,).

Hacer clic en la pestaña Privacidad y asegurar de que “Cookies y datos de sitio web” no esté en “Bloquear todas las cookies”.

Hacer clic en Administrar datos de sitio web para ver todos los datos del sitio web almacenados localmente.

Busca “Mi Argentina” y elimina todas las entradas relacionadas con el sitio web.

Volver a cargar Safari e ingresar a Mi Argentina.

¿Cuándo me toca inscribirme?

El formulario RASE se puede completar tanto de forma virtual como presencial Shutterstock

Para ordenar el registro y evitar que la página web se sobrecargue, el Gobierno informó un cronograma para que los usuarios completen el formulario según la terminación del DNI del solicitante: