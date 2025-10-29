Cuál es el monto del Programa Acompañamiento Social en noviembre de 2025

Los titulares del programa estatal Acompañamiento Social, que es una de las dos líneas en las que se dividió el exPotenciar Trabajo, reciben en noviembre la suma de $78.000, dado que la prestación se mantiene sin variaciones desde 2023.

Se trata de una herramienta de asistencia destinada a las personas de más de 50 años o que son madres de cuatro o más hijos menores de 18 años.

La cifra de noviembre para Acompañamiento Social Hernan Churba

De acuerdo a la información brindada por fuentes del Ministerio de Capital Humano a LA NACION, en noviembre los titulares de Acompañamiento Social recibirán $78.000, y este monto se verá acreditado en la cuenta de sus titulares el quinto día hábil de cada mes que, en esta ocasión, coincide con el viernes 7 de noviembre.

De cuánto es el monto del Programa de Acompañamiento Social en noviembre 2025

Programa Acompañamiento Social: $78.000

$78.000 Fecha de cobro: viernes 7 de noviembre

El Programa de Acompañamiento Social incluye a aquellos grupos vulnerables por encontrarse en situaciones especiales relacionadas con la salud, la soledad y la seguridad financiera. De acuerdo a la información oficial, esta línea cuenta con alrededor de 200.000 personas en su nómina de beneficiarios.

Según consta en el sitio oficial del Ministerio, la línea Acompañamiento Social tiene como principal objetivo “mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de las familias, promoviendo su autonomía y desarrollando sus capacidades”.

Cómo gestionar el cobro del Programa de Acompañamiento Social

De acuerdo a lo que figura en el sitio oficial del Ministerio, el Programa de Acompañamiento Social tiene como únicos beneficiarios a las personas que resulten transferidas del programa Potenciar Trabajo. En tanto, quienes pertenecían al programa y no se encuentren en la nómina de Acompañamiento Social, les corresponde el Programa Volver al Trabajo.

Es por ello que no existe una instancia de inscripción a este beneficio o un trámite específico para cobrar la prestación estatal.

Los titulares de Acompañamiento Social provienen del exPotenciar Trabajo AP - Archivo

Quiénes puede acceder al Programa de Acompañamiento Social

Mujeres y hombres mayores de 50 años en condiciones de vulnerabilidad.

Mujeres con 4 hijos o más menores de 18 años.

Según informa el sitio oficial del programa, Acompañamiento Social es compatible con el empleo formal, siempre que los trabajadores, que posean empleo formal registrado bajo relación de dependencia, tengan una remuneración bruta mensual inferior al valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Qué capacitaciones pueden hacer los titulares de Acompañamiento Social

Los beneficiarios de Acompañamiento Social tienen acceso a distintas posibilidades de capacitación o asistencia para trámites como las que figuran a continuación:

Talleres sobre educación, salud, nutrición y derechos.

Capacitaciones para impulsar emprendimientos socioproductivos.

Asesoramiento para jubilarse.

Ayuda económica o material para garantizar una nutrición adecuada.