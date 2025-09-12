Cuáles son las previsiones para 2026 que el Gobierno ya le anticipó al FMI

El presidente Javier Milei ofrecerá una cadena nacional para explicar los alcances del proyecto de presupuesto 2026. Es decir, la hoja de ruta de la economía prevista para el año que viene. Aún se desconocen sus detalles, pero el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluye pistas sobre las proyecciones que se develarán el lunes. Por caso, se prevé un superávit primario de 2,2% del PBI el año que viene, según el programa con el Fondo.

El Gobierno acordó con el FMI una proyección de 2,2% de superávit primario para 2026

El programa de Facilidades Extendidas también permite observar que el Gobierno proyecta un crecimiento económico del 4,5% en 2026 y una inflación que oscile entre el 7% y 12%, según el documento firmado después de la primera revisión en agosto.

Proyecciones de inflación y crecimiento acordadas entre el Gobierno y el FMI

Asimismo, el acuerdo con el Fondo contempla una reducción del gasto público en subsidios medido en proporción del PBI, ya que pasarían de 1% del producto a 0,8% del mismo. Pese a esto, los destinados a la energía se mantendrían igual, en 0,6%. Esto último siempre resulta importante por su efecto directo en las tarifas que llegan a los hogares.

La planilla del staff report estipula un alza del gasto en pensiones de 6,7% del PBI en 2025 a 6,8% en 2026, mientras la asistencia social continuará sin alteraciones en el orden del 3,2% del producto.

La obra pública es otro de los puntos que ganó interés en tiempos de turbulencia política y búsqueda de diálogo con los gobernadores. En ese sentido, el gasto en capital, luego del fuerte recorte en 2024, está previsto que continúe en 0,4% del PBI. Es decir, mismo nivel.

Estos números son los que el Gobierno pactó con el FMI, tras la primera revisión del programa económico. El proyecto de presupuesto 2026 puede respetarlos, aunque también presentar otras metas. Por caso, decidió que el Ejecutivo elevaría, como una señal, a 1,6% la primera meta de superávit primario, dado que en ese momento era de 1,3%.

Proyección de gasto en subsidios, pensiones y transferencias de capital acordadas entre el Gobierno y el FMI

“Si no se logra esa tasa de crecimiento va a requerir bastante esfuerzo porque implica bajas adicionales del gasto”, consideró el economista de Outlier, Gabriel Caamaño. Y a su vez, Caamaño abrió algunos condicionantes a las posibilidades de crecimiento económico del país, en función del resultado electoral. “Parece optimista el crecimiento versus el desempeño que vimos este año. Habrá que ver cuál es el resultado en octubre. Con una victoria más ajustada de lo que se preveía hace unos meses, la percepción sigue siendo la misma”, indicó.

A diferencia de Caamaño, el presidente de la consultora Analytica, Ricardo Delgado, reconoció que cambió su proyección de crecimiento económico del país. “Este año nosotros ya bajamos a 4%”, sostuvo. Y con relación a 2026, señaló que aún no la definieron y argumentó que el calendario electoral juega como una dificultad para ello.

Pese a eso, calificó de “optimista” la proyección volcada en el staff report del FMI publicado en agosto. En consecuencia, comentó que puede llegar a ser desafiante el hecho de alcanzar un superávit primario de 2,2% “en una economía que crece cada vez menos”.

Otra perspectiva, la del economista de la consultora Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, presentó más reparos sobre el nivel de actividad económica. “Veo una economía más estancada en 2026″, comentó.

Por otra parte, la inflación proyectada para 2026 oscila entre 7% y 12%. Es decir, abre la posibilidad de que se vuelva a tener un índice de precios anual de sólo una cifra. En consecuencia, ese sendero marcaría la continuidad de la desaceleración inflacionaria, otro de los grandes capitales económicos y políticos del Gobierno.

La proyección prevista con el Fondo la ubica entre 20% y 25% este año. Según el Indec, acumula 19,5% hasta agosto. En este sentido, Sigaut Gravina apuntó que un 12% de inflación anual, " a groso modo, es 1% promedio mensual y eso puede pasar a fin de año que viene".