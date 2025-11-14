De cuánto es la AUH en diciembre 2025 tras el aumento confirmado
La asistencia social para niños y adolescentes se incrementa en el último mes del año en un 2,34%; cuál es la cifra exacta
- 3 minutos de lectura'
La Anses (Administración Nacional de la seguridad Social) otorga en el último mes del año un incremento del 2,42% a los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo), debido a la actualización que realiza con base en el último índice de inflación, correspondiente a octubre.
De esta manera, en diciembre, el incremento de la AUH es de 2,34%, en línea con la inflación registrada en octubre, que fue del 2,3%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Esta actualización mensual impacta en la AUH, que está dirigida a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia a aproximadamente 4,3 millones de menores.
Cuánto cobran los beneficiarios de la AUH en diciembre
Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:
- Asignación Universal por Hijo: $97.993,42.
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $319.082,20.
- Asignación por Embarazo: $97.993,42.
El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.
Cómo presentar la Libreta AUH 2025
La Anses simplificó el proceso para la presentación de la Libreta AUH 2025, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación.
Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital al seguir estos pasos detallados:
- Ingresar a Mi Anses utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Dentro de la sección “Hijos”, seleccionar la opción “Libreta AUH”. Allí, se debe consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y verificar que todos los datos sean correctos.
- En caso de que falte completar alguna sección, ya sea de educación, salud o vacunación, se debe seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico.
- Una vez descargado, imprimir el formulario. Es importante que la impresión se realice en una sola hoja y con buena calidad. Luego, llevarlo al centro de salud o a la escuela (según corresponda) para que sea debidamente completado y firmado por las autoridades pertinentes.
- Sacar una fotografía clara del formulario ya completo. La imagen debe tomarse sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurándose de que las cuatro esquinas marcadas en negro sean visibles. La foto debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG.
- 1
Furor en el mundo: es productor y siembra 3000 hectáreas de un cultivo que hace volar a los aviones
- 2
Quiénes tendrán que pagar el impuesto por sus patrimonios de este año, tras una actualización
- 3
“Megacampaña”: confirmaron que la Argentina tendrá la mayor cosecha de trigo de la historia
- 4
El Gobierno incorpora novedades para privatizar 9000 kilómetros de rutas