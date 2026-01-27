Los jubilados que reciben sus haberes a través de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) ya pueden consultar la fecha de pago de su prestación en febrero de 2026, puesto que el organismo previsional anticipó el calendario de todos los meses del año.

El calendario de pago de jubilaciones de febrero de 2026

De esta manera, los jubilados y pensionados pueden saber con exactitud cuándo tendrán acreditados sus haberes de febrero, según la terminación del DNI y de acuerdo al nivel de ingresos, que se divide entre jubilaciones mínimas y superiores.

Cabe aclarar que en el segundo mes del año hay dos días en que no se realizarán pagos, debido a los feriados de Carnaval que coinciden con el día lunes 16 y martes 17 de febrero. Es por ello que en alguna jornada se agrupan dos terminaciones de DNI, con la misma fecha de acreditación.

Cuándo cobro la jubilación de Anses en febrero 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

A cuánto llegan las jubilaciones y pensiones en febrero de 2026

Los montos actualizados para las jubilaciones y pensiones de febrero son los siguientes:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $359.254,34 $70.000 $429.254,34 Jubilación máxima $2.417.441,64 - $2.417.441,64 PUAM $287.403,47 $70.000 $357.403,47 PNC (Invalidez/Vejez) $251.478,04 $70.000 $321.478,04

Cómo se entrega el bono para jubilados en febrero de 2026

El bono extraordinario de $70.000 se acredita de forma directa y automática junto con los haberes mensuales de los beneficiarios. Su principal objetivo es asistir a quienes cobran la jubilación mínima o se encuentran dentro de las categorías de Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Anses anticipó las fechas de pago del segundo mes del año

Para el caso de aquellos beneficiarios que perciben haberes superiores al mínimo, el bono se otorga de manera proporcional. Esta asignación está diseñada para asegurar que el monto total a cobrar, que incluye el haber previsional y el bono complementario, no supere el tope de $429.254,34. Esta medida busca establecer un piso de ingresos garantizado para los jubilados y pensionados con menores prestaciones.

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)