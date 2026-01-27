De cuánto es la PUAM en febrero de 2026

Los pensionados de todo el país que mensualmente perciben la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) tienen en febrero un incremento del 2,85%, sobre el valor cobrado el mes anterior, dado por la actualización en la que impacta el más reciente índice inflacionario.

El monto de la PUAM en el segundo mes del año Gemini

De esta manera, los titulares de la PUAM tienen un ajuste del 2,85%, en concordancia con la inflación registrada en diciembre, que fue del 2,8%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Esta suba mensual modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

A la cifra de la PUAM se suma la entrega del bono extraordinario de $70.000, ya que quienes cobran esta prestación lo reciben de manera completa.

A cuánto llega la PUAM y otras jubilaciones y pensiones en febrero de 2026

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.403,47 + bono de $70.000 = $357.403,47

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $251.478,04 + bono de $70.000 = $321.478,04

Jubilación mínima: $359.254,34 + bono de $70.000 = $429.254,34

Jubilación máxima: $2.417.441,64

De cuánto es el bono para jubilados y cómo se entrega en febrero de 2026

El bono extraordinario es de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de un año. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

La PUAM que distribuye Anses en febrero tiene un aumento del 2,85% Leandro Garcia

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $429.254,34.

Como ocurre mensualmente, las fechas de cobro para las jubilaciones y pensiones dependen de la terminación del DNI y se extienden a lo largo del mes. La Anses dará a conocer su cronograma para febrero en las próximas semanas.

¿Qué es la Pensión para Mayores sin Aportes?

La Anses brinda la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM), un programa dirigido a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes requeridos para tramitar la jubilación ordinaria.

Por medio de esta asistencia, el organismo previsional otorga un monto equivalente al 80% de una jubilación mínima: cifra que se ajusta de acuerdo a la Ley de Movilidad.

¿Qué es la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)?

Cómo hacer el trámite para la PUAM de la Anses de forma online

Para quienes deban realizar el trámite por la PUAM, es importante aclarar que antes de comenzar la gestión, es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social activa y revisar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados y verificados en Mi Anses.

Ingresar en Anses: v erificar los datos de contacto en Mi Anses y el domicilio registrados. En caso de ser necesario actualizarlos, se pueden modificar en Información Personal, en el apartado Domicilio y datos de contacto.

en Mi Anses y el domicilio registrados. En caso de ser necesario actualizarlos, se pueden modificar en Información Personal, en el apartado Domicilio y datos de contacto. Ir a solicitudes de prestaciones: dirigirse a la opción Pensión Universal para el Adulto Mayor .

. Seguir los pasos indicados: el sistema indicará que la solicitud de la PUAM fue enviada exitosamente. Una vez que se completen los datos, es posible consultar su estado en Información Personal, y hacer click en la pestaña Consulta de expediente.