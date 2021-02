La Anses dio a conocer el cronograma de pago de todas sus prestaciones Fuente: Télam

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió el calendario completo de pagos de todas sus prestaciones durante el mes de febrero e incluye las jubilaciones y pensiones con haberes que no superen los $21.393 y los posteriores a ese límite, Pensiones no contributivas, Asignaciones familiares de Pensiones no contributivas, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones por Prenatal y Maternidad, Asignaciones de pago único y Prestación por desempleo.

De esta manera el organismo que comanda Fernanda Raverta informó las fechas exactas en las que cada beneficiario de alguna de las prestaciones que abona Anses deberá acercarse a una entidad bancaria, de acuerdo a la terminación de su DNI.

En la primera semana de pago se encuentran las Pensiones no contributivas, en la segunda semana de febrero se sumarán las jubilaciones y pensiones con haberes no superiores a los $21.393 y la AUH y asignaciones familiares por hijo, asignaciones por Prenatal y Maternidad, Embarazo y de Pago único.

Luego, se abonarán las prestaciones correspondientes a jubilaciones y pensiones superiores a $23.393 y el seguro por desempleo.

Calendario de cobro de Pensiones no contributivas

DNI terminado en 0 y 1: 1 de febrero

DNI terminado en 2 y 3: 2 de febrero

DNI terminado en 4 y 5: 3 de febrero

DNI terminado en 6 y 7: 4 de febrero

DNI terminado en 8 y 9: 5 de febrero

Asignaciones familiares de Pensiones no contributivas

Esta prestación abarca a todas las terminaciones de DNI

Fecha de pago: del 8 de febrero al 10 de marzo

Jubilados y pensionados con haberes que no superen los $21.393

DNI terminado en 0: 8 de febrero

DNI terminado en 1: 9 de febrero

DNI terminado en 2: 10 de febrero

DNI terminado en 3: 11 de febrero

DNI terminado en 4: 12 de febrero

DNI terminado en 5: 12 de febrero

DNI terminado en 6: 17 de febrero

DNI terminado en 7: 18 de febrero

DNI terminado en 8: 18 de febrero

DNI terminado en 9: 19 de febrero

Jubilados y pensionados con haberes que superen los $21.393

DNI terminado en 0 y 1: 22 de febrero

DNI terminado en 2 y 3: 23 de febrero

DNI terminado en 4 y 5: 24 de febrero

DNI terminado en 6 y 7: 25 de febrero

DNI terminado en 8 y 9: 26 de febrero

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 0: 10 de febrero

DNI terminado en 1: 11 de febrero

DNI terminado en 2: 12 de febrero

DNI terminado en 3: 17 de febrero

DNI terminado en 4: 18 de febrero

DNI terminado en 5: 19 de febrero

DNI terminado en 6: 22 de febrero

DNI terminado en 7: 23 de febrero

DNI terminado en 8: 24 de febrero

DNI terminado en 9: 25 de febrero

Asignación por Embarazo

DNI terminado en 0: 10 de febrero

DNI terminado en 1: 11 de febrero

DNI terminado en 2: 12 de febrero

DNI terminado en 3: 17 de febrero

DNI terminado en 4: 18 de febrero

DNI terminado en 5: 19 de febrero

DNI terminado en 6: 22 de febrero

DNI terminado en 7: 23 de febrero

DNI terminado en 8: 24 de febrero

DNI terminado en 9: 25 de febrero

Asignaciones por Prenatal y Maternidad

DNI terminado en 0 y 1: 10 de febrero

DNI terminado en 2 y 3: 11 de febrero

DNI terminado en 4 y 5: 12 de febrero

DNI terminado en 6 y 7: 17 de febrero

DNI terminado en 8 y 9: 18 de febrero

Asignaciones de pago único

Esta prestación abarca a todas las terminaciones de DNI

Primera quincena: del 5 de febrero al 10 de marzo

Segunda quincena: del 23 de febrero al 10 de marzo

Prestación por desempleo

DNI terminado en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminado en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminado en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminado en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminado en 8 y 9: 1 de marzo

A lo largo del mes, la Anses también difundirá las fechas de la acreditación y pago correspondiente a la Tarjeta Alimentar y la ayuda estatal destinada al pago sueldos complementarios del programa de ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción).