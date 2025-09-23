Cuándo se cobra el programa Volver al Trabajo

Los beneficiarios del programa Volver al Trabajo, antes conocido como Potenciar Trabajo, ya pueden conocer su fecha de cobro de octubre, dado que la prestación se acredita en una sola jornada, y no por terminación de DNI, como sucede con otras asistencias estatales.

La fecha de pago de octubre para los beneficiarios de Volver al Trabajo shutterstock - Shutterstock

El programa Volver al Trabajo es distribuido por la Anses, junto al Ministerio de Capital Humano y se abona el quinto día hábil de cada mes, por lo que le cobro se concretará el martes 7 de octubre. Esta fecha es común tanto a quienes sean beneficiarios del programa Volver al Trabajo como del de Acompañamiento Social, las dos líneas en la que se dividió el plan original.

De cuánto es el monto de Volver Trabajo en octubre de 2025

Programa Volver al Trabajo: $78.000

$78.000 Programa Acompañamiento Social: $78.000

$78.000 Fecha de pago : martes 7 de octubre

La prestación está destinada a los trabajadores informales, que realizan alguna actividad económica, pero permanecen excluidos del sistema, y tiene por finalidad apuntalar la situación de este sector vulnerable y facilitar el acceso a un nivel de empleabilidad inicial formal.

El monto de octubre del programa Volver al Trabajo Shutterstock - Shutterstock

Cómo saber si cobro Volver al Trabajo

Quienes deseen corroborar si les corresponde esta herramienta de asistencia estatal pueden hacerlo con un procedimiento sencillo y rápido. Para eso hay que:

Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES .

o a . Ingresar el número de CUIL

Tipear la Clave de Seguridad Social

Seleccionar el apartado “Mis cobros”

Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Cuáles son los beneficios para los titulares de Volver al Trabajo

Según consta en el sitio oficial, el programa Volver al Trabajo tiene como únicos beneficiarios a las personas que resulten transferidas del programa Potenciar Trabajo. En tanto, quienes pertenecían al programa y no se encuentren en la nómina de Volver al Trabajo, les corresponde el Programa de Acompañamiento Social.

La finalidad de esta ayuda estatal es “desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral”.

Los titulares de Volver al Trabajo pueden realizar cursos y capacitaciones Shutterstock - Archivo

Los titulares del programa están habilitados a realizar actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.

Entre las alternativas que se pueden utilizar figuran las siguientes:

Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.

Servicios de intermediación laboral.

Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.

Prácticas formativas en ambientes de trabajo.

Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.

Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.

Finalización educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.