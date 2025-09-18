Cuál es el monto del exPotenciar Trabajo en octubre de 2025

Los titulares del exprograma Potenciar Trabajo, por su nombre anterior, reciben en octubre $78.000, que es la suma que se repite desde hace más de un año y medio, debido a que esta herramienta de asistencia no cuenta con actualizaciones automáticas. Vale recordar que ahora los destinatarios de esta prestación están agrupados en las dos líneas que dependen del Ministerio de Capital Humano:Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.

El exPotenciar Trabajo mantiene el mismo monto desde febrero de 2024

De esta manera, en el décimo mes del año, la cifra que verán acreditada en su cuenta los titulares de este beneficio será de $78.000, ya que es una de las herramientas de ayuda estatal que no tiene actualización mensual automática.

El exPotenciar Trabajo es distribuido por la Anses, junto al Ministerio de Capital Humano y se abona el quinto día hábil de cada mes, por lo que le cobro se concretará el martes 7 de octubre. Esta fecha es común tanto a quienes sean beneficiarios del programa Volver al Trabajo como del de Acompañamiento Social, las dos líneas en la que se dividió el plan original.

De cuánto es el monto de exPotenciar Trabajo en octubre de 2025

Programa Volver al Trabajo: $78.000

$78.000 Programa Acompañamiento Social: $78.000

$78.000 Fecha de pago : martes 7 de octubre

La prestación está destinada a los trabajadores informales, que realizan alguna actividad económica, pero permanecen excluidos del sistema, y tiene por finalidad apuntalar la situación de este sector vulnerable y facilitar el acceso a un nivel de empleabilidad inicial formal.

Qué actividades se pueden realizar con el exPotenciar Trabajo

Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.

Servicios de intermediación laboral.

Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.

Prácticas formativas en ambientes de trabajo.

Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.

Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.

Terminalidad Educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.

Los beneficiarios del exPotenciar Trabajo pueden realizar distintas capacitaciones Archivo

Cómo pueden buscar empleo los titulares del exPotenciar Trabajo

La plataforma Portal Empleo es pública y gratuita, y permite conectar a todas las personas que necesiten encontrar un empleo, capacitarse o mejorar sus competencias laborales. Allí, el interesado deberá ingresar al sitio y registrarse, para lo cual solo deberá tener a mano el DNI.

Una vez registrado, el usuario podrá ingresar al apartado Mi perfil Laboral, cargar el curriculum vitae completo y luego postularse a Programas de Empleo.

En tanto, el programa Fomentar Empleo, que pertenece a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, está dirigido a personas de 18 a 64 años que no hayan tenido un empleo registrado en los últimos tres meses. “Los interesados podrán acceder a cursos de formación profesional, prácticas laborales en empresas y a ofertas de empleo disponibles”, señala el sitio oficial y aclara que “para acceder a las prestaciones del Fomentar Empleo es necesario estar registrado en el Portal Empleo”.