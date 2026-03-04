LA NACION

Cuándo se cobra la PNC de marzo 2026

Ya se puede consultar el cronograma de pagos del mes para todas las prestaciones de Anses; cuándo comienzan las acreditaciones para pensionados

Cuándo se cobra la PNC de marzo 2026

Los pensionados de todo el país que mensualmente reciben la PNC (Pensiones No Contributivas) de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) y deseen conocer con precisión cuándo se cobra la PNC de marzo 2026, pueden consultar el calendario de pagos disponible del organismo previsional.

La Anses dio a conocer su cronograma de pagos del mes
En marzo, las PNC tienen un ajuste del 2,88%, en concordancia con la inflación registrada en enero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Como es habitual, las PNC se acreditan en la segunda semana de cada mes según la terminación del DNI de sus titulares y, junto a las jubilaciones mínimas y la AUH, dan inicio al cronograma de pagos del mes del organismo previsional.

Cuándo se cobra la PNC de marzo 2026

Pese a que marzo cuenta con días feriados y no laborables, la acreditación y pago de las PNC quedan acotadas a la segunda semana del mes y se abonan desde el lunes 9 hasta el viernes 13 de marzo.

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo
Todas las fechas de pago de las PNC de marzo
Cuál es el monto de las Pensiones No Contributivas y las jubilaciones en marzo de 2026

Tipo de jubilación o pensiónHaber con aumentoBonoTotal a cobrar
PNC (Invalidez/Vejez)
$ 258.720,61
$ 70.000
$ 328.720,61
PNC (madres de siete o más hijos)
$ 369.600,87
$ 70.000
$ 439.600,87
PUAM
$ 295.680,69
$ 70.000
$ 365.680,69
Jubilación mínima
$ 369.600,87
$ 70.000
$ 439.600,87
Jubilación máxima
$ 2.487.063,96
-
$ 2.487.063,96

De cuánto es el bono para los titulares de PNC

Es importante señalar que, aunque el ajuste mensual a las jubilaciones se basa en la inflación registrada por el Indec, el bono previsional se mantiene sin cambios desde marzo de 2024. Esto provoca que, para quienes perciben la mínima, el reajuste efectivo en mano sea menor al Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya que la suma adicional no se actualiza.

Los titulares de PNC reciben el bono previsional completo
El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes correspondientes. Está destinado principalmente a aquellos beneficiarios que perciben el haber mínimo, así como a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para los beneficiarios con haberes que superen la mínima, el bono se otorga de manera proporcional. Este cálculo se realiza de forma que la suma total (haber más bono) no exceda un tope establecido de $439.600,87.

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a la página de la Anses
  • Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
  • Hacer clic en el botón “Consulta”
  • Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
