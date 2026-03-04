Los pensionados de todo el país que mensualmente reciben la PNC (Pensiones No Contributivas) de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) y deseen conocer con precisión cuándo se cobra la PNC de marzo 2026, pueden consultar el calendario de pagos disponible del organismo previsional.

La Anses dio a conocer su cronograma de pagos del mes

En marzo, las PNC tienen un ajuste del 2,88%, en concordancia con la inflación registrada en enero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Como es habitual, las PNC se acreditan en la segunda semana de cada mes según la terminación del DNI de sus titulares y, junto a las jubilaciones mínimas y la AUH, dan inicio al cronograma de pagos del mes del organismo previsional.

Cuándo se cobra la PNC de marzo 2026

Pese a que marzo cuenta con días feriados y no laborables, la acreditación y pago de las PNC quedan acotadas a la segunda semana del mes y se abonan desde el lunes 9 hasta el viernes 13 de marzo.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Todas las fechas de pago de las PNC de marzo Shutterstock - Shutterstock

Cuál es el monto de las Pensiones No Contributivas y las jubilaciones en marzo de 2026

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar PNC (Invalidez/Vejez) $ 258.720,61 $ 70.000 $ 328.720,61 PNC (madres de siete o más hijos) $ 369.600,87 $ 70.000 $ 439.600,87 PUAM $ 295.680,69 $ 70.000 $ 365.680,69 Jubilación mínima $ 369.600,87 $ 70.000 $ 439.600,87 Jubilación máxima $ 2.487.063,96 - $ 2.487.063,96

De cuánto es el bono para los titulares de PNC

Es importante señalar que, aunque el ajuste mensual a las jubilaciones se basa en la inflación registrada por el Indec, el bono previsional se mantiene sin cambios desde marzo de 2024. Esto provoca que, para quienes perciben la mínima, el reajuste efectivo en mano sea menor al Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya que la suma adicional no se actualiza.

Los titulares de PNC reciben el bono previsional completo Archivo

El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes correspondientes. Está destinado principalmente a aquellos beneficiarios que perciben el haber mínimo, así como a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para los beneficiarios con haberes que superen la mínima, el bono se otorga de manera proporcional. Este cálculo se realiza de forma que la suma total (haber más bono) no exceda un tope establecido de $439.600,87.

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos: