De cuánto es la PUAM en marzo de 2026

Los pensionados de la Argentina, que mensualmente reciben el cobro de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), tienen en marzo un incremento del 2,88%, respecto del valor del mes anterior.

La PUAM se reajusta en un 2,88% Shutterstock - Shutterstock

Esto se debe a que en el tercer mes del año las actualizaciones de gran parte de las prestaciones de Anses aumentan en un 2,88%, en concordancia con la inflación registrada en enero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes,se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Al valor de la PUAM se suma la entrega del bono extraordinario de $70.000, ya que quienes cobran esta prestación lo reciben de manera completa.

Como ocurre mensualmente, las fechas de cobro para la PUAM coinciden con las jubilaciones mínimas, y se entregan según la terminación del DNI, desde la segunda semana del marzo.

De cuánto es la PUAM y otras jubilaciones en marzo de 2026

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar PUAM $ 295.680,69 $ 70.000 $ 365.680,69 PNC (Invalidez/Vejez) $ 258.720,61 $ 70.000 $ 328.720,61 Jubilación mínima $ 369.600,87 $ 70.000 $ 439.600,87 Jubilación máxima $ 2.487.063,96 - $ 2.487.063,96

El valor de la PUAM de marzo 2026 Pixabay

¿Qué es la Pensión para Mayores sin Aportes?

La Anses brinda la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM), un programa dirigido a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes requeridos para tramitar la jubilación ordinaria.

¿Qué es la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)?

Por medio de esta asistencia, el organismo previsional otorga un monto equivalente al 80% de una jubilación mínima: cifra que se ajusta de acuerdo a la Ley de Movilidad.

Cómo hacer el trámite para la PUAM de la Anses de forma online

Para quienes deban realizar el trámite por la PUAM, es importante aclarar que antes de comenzar la gestión, es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social activa y revisar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados y verificados en Mi Anses.

Ingresar en Anses: v erificar los datos de contacto en Mi Anses y el domicilio registrados. En caso de ser necesario actualizarlos, se pueden modificar en Información Personal, en el apartado Domicilio y datos de contacto.

en Mi Anses y el domicilio registrados. En caso de ser necesario actualizarlos, se pueden modificar en Información Personal, en el apartado Domicilio y datos de contacto. Ir a solicitudes de prestaciones: dirigirse a la opción Pensión Universal para el Adulto Mayor .

. Seguir los pasos indicados: el sistema indicará que la solicitud de la PUAM fue enviada exitosamente. Una vez que se completen los datos, es posible consultar su estado en Información Personal, y hacer click en la pestaña Consulta de expediente.