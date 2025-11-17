PNC: cuál es el monto de las pensiones en diciembre 2025 con el aumento y el aguinaldo

Conocido el más reciente índice de inflación, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) actualizará en diciembre el valor de las Pensiones No Contributivas (PNC), con el incremento del 2,34% para quienes reciben esta prestación. A la liquidación mensual se suma el bono extraordinario y la segunda cuota del aguinaldo, correspondiente a diciembre.

Las PNC se ajustan en un 2,34% Ricardo Pristupluk

Las PNC habitualmente se acreditan en la segunda semana de cada mes y, junto a las jubilaciones mínimas y la AUH dan inicio al cronograma de pagos del organismo previsional, que realiza las entregas de acuerdo a la terminación del DNI.

En diciembre, Las PNC tienen un reajuste del 2,34%, en concordancia con la inflación registrada en octubre, que fue del 2,3%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

En el último mes del año, a las PNC se les añade el bono extraordinario para jubilados y pensionados, que se entrega de manera completa a quienes perciben los haberes mínimos y el cobro de la segunda cuota del aguinaldo.

A cuánto llega la PNC en diciembre 2025 con el bono y el aguinaldo

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo= $427.923,56

Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo= $581.319,38

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo= $479.055,5

Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo= $581.319,38

Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo= $3.440.695,38

Cabe aclarar que la segunda cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario) para titulares de Pensiones No Contributivas se entrega en la misma fecha de cobro que la prestación principal, por lo que se toma de referencia el calendario de pagos de diciembre que publica Anses.

Cómo es la entrega del bono a jubilados en diciembre de 2025

El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $410.879,59.

Como ocurre mensualmente, las fechas de cobro para las jubilaciones y pensiones dependen de la terminación del DNI y se extienden a lo largo del mes.

El monto de las PNC a las que se adiciona el bono y aguinaldo de diciembre

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.