Cuánto cobran los cocineros y el personal de tareas específicas en septiembre de 2025

Los cocineros y el personal de tareas específicas reciben un aumento del 1% en el mes de septiembre, ya que impacta el último tramo de incrementos del más reciente acuerdo paritario. Además, las empleadas del servicio doméstico reciben un bono extraordinario este mes.

Los nuevos valores que rigen para el salario de los cocineros Shutterstock

En el noveno mes del año corresponde un incremento del 1% y esta actualización incorpora, además, una suma no remunerativa que se paga una única vez durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, con el objetivo de compensar la ausencia de aumentos entre los meses de febrero a junio de este año.

La Upacp (Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares) difundió en su sitio los incrementos para el personal que trabaja por hora y por mes en sus distintas categorías. Pese a que el acuerdo aún no está homologado por el Gobierno, estos valores funcionan como referencia de pago, hasta que se celebre una nueva negociación.

Así, este mes rigen nuevos valores para el cálculo del salario de los cocineros y del personal de tareas específicas, que corresponde a la segunda categoría del sector e incluye a los cocineros y cocineras contratados en forma exclusiva para desempeñar esa labor y a todo quien realice tareas del hogar que requieran especial idoneidad.

Salario por hora de los cocineros en septiembre 2025

Según la grilla publicada por el Upacp, para liquidar los salarios de las personas que realizan tareas específicas en casas particulares y están contratadas por hora o por jornada, se toman como referencia los siguientes valores mínimos:

Por hora con retiro: $3487,00

Por hora sin retiro: $3822,91

Estos valores sirven para quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales.

Salario mensual de los cocineros en septiembre de 2025

En el noveno mes del año, quienes trabajan con un esquema mensual reciben los siguientes montos de referencia, de acuerdo a la grilla publicada por el Upacp:

Mensual con retiro: $426.875,19

Mensual sin retiro: $475.184,56

Estas cifras están destinadas a los trabajadores comprendidos en el régimen establecido por la ley n° 26.844, que trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador, en forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas.

Los valores precedentes responden únicamente al salario, por lo que el empleador deberá además abonar los conceptos de antigüedad, aportes jubilatorios y obra social.

El monto por hora y mensual de septiembre de 2025 Shutterstock

De cuánto es la suma no remunerativa en septiembre

Además de definir nuevos valores de los salarios de los empleados domésticos, también se estableció el pago de una suma no remunerativa para compensar por los meses en que no se hicieron ajustes en la grilla de referencia para el cálculo del salario de los trabajadores. Esta está a cargo del empleador y se paga una sola vez junto a los haberes del mes de julio, agosto y septiembre.

Este monto extra se determina según la cantidad de horas semanales que trabaja el empleado. Estos son los valores que corresponde al mes de septiembre:

De 0 a 12 horas semanales: $4000

De 12 a 16 horas semanales: $6000

Más de 16 horas semanales y para el personal sin retiro: $9500