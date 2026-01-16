PNC: cuál es el monto de las pensiones en febrero de 2026

En febrero, los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) que reparte la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben un aumento que va en línea con el más reciente índice de inflación.

Las PNC tienen en el segundo mes del año un ajuste del 2,85%, en concordancia con la inflación registrada en diciembre, que fue del 2,8%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Las PNC se incrementan en un 2,85% en febrero Imagen generada con IA

Las PNC habitualmente se acreditan en la segunda semana de cada mes según la terminación del DNI de sus titulares y, junto a las jubilaciones mínimas y la AUH, dan inicio al cronograma de pagos del organismo previsional, que realiza las entregas de acuerdo a la terminación del DNI.

Cuál es el monto de las PNC en febrero 2026

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez : $251.478,04 + bono de $70.000 = $323.473,04

: $251.478,04 + bono de $70.000 = $323.473,04 Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos : $359.254,34 + bono de $70.000 = $431.249,34

: $359.254,34 + bono de $70.000 = $431.249,34 Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.403,47 + bono de $70.000 = $357.403,47

Jubilación mínima: $359.254,34 + bono de $70.000 = $429.254,34

Jubilación máxima: $2.417.441,64

El monto exacto de las pensiones y jubilaciones de febrero 2026

Cómo se entrega el bono de jubilados y pensionados en febrero de 2026

El bono extraordinario es de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de un año. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o Pensiones No Contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $429.254,34.

Como ocurre mensualmente, las fechas de cobro para las jubilaciones y pensiones dependen de la terminación del DNI y se extienden a lo largo del mes. La Anses dará a conocer su cronograma para febrero en las próximas semanas.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.