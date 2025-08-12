Cuánto cobran los médicos privados en agosto con el último ajuste

Los médicos del sector privado reciben en agosto una actualización salarial producto del más reciente acuerdo paritario que implica una recomposición de haberes para los profesionales encuadrados en el Convenio Colectivo 559/09.

Así es el acuerdo vigente para los médicos del sector privado Shutterstock - Shutterstock

El acta, que se celebró en julio de 2025, indica: “Las partes acuerdan establecer un aumento de los salarios convencionales de todos los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo 559/09, conforme se detalla seguidamente, que se hará efectivo en tres tramos mensuales".

El documento señala, además, que la hora médica a partir del 1° de agosto de 2025 será de $6.451,21 y se anticipan los valores para el mes septiembre.

Según consta en el punto 5 del escrito, el acuerdo salarial tiene vigencia desde el 1° de marzo de 2025 al 28 de febrero de 2026.

Las partes acuerdan que en el mes de setiembre de 2025 se reunirán a efectos de revisar los salarios acordados. Se comprometen a negociar de buena fe y a tener en cuenta en futuros plazos de recomposición salarial, que este acuerdo paritario actualiza haberes desde julio de 2025, a pesar del compromiso de revisión en junio 2025 pactado originariamente.

En agosto, el incremento acordado significa un 3,23%, considerando la base de la hora médica de julio.

La Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP) remarca que, sumado a lo ya acordado, se llega a un acumulado paritario 2025 de marzo a septiembre de 15,5%, a la base de la hora médica del mes de febrero del 2025.

El valor de la hora médica básica

A partir del 1° de julio: $6249,07

A partir del 1° de agosto: $6451,21

A partir del 1° de septiembre: $6670,68

El acuerdo dejó establecidos los valores de la hora médica básica Archivo

Escala salarial de agosto 2025

Hora Médica: $6451,21

Lavado y Planchado: $743,51

Viatico Movilidad: $743,51

Incentivo Puntualidad: $1161,23

Premio Asistencia: $1161,23/ $10.260,68

Retribución por Incidente: $500

Lavado y Planchado por incidente: $470

Valor mensual de agosto por guardia de 12 horas con cuatro incidentes

Hora Médica: $335.204,71

Lavado y Planchado: $38.632,82

Viatico Movilidad: $38.632,82

Incentivo Puntualidad: $60.337,26

Premio Asistencia: $60.337,26

4 incidentes por guardia: $15.520,00

Total: $548.664,86

Valor mensual de agosto por guardia de 24 horas con cuatro incidentes cada 12 horas

Hora Médica: $670.409,42

Lavado y Planchado: $77.265,64

Viatico Movilidad: $77.265,64

Incentivo Puntualidad: $120.674,52

Premio Asistencia: $120.674,52

4 incidentes por guardia: $31.040,00

Total: $1.097.329,73

Cabe destacar que el punto 3 del documento subraya lo siguiente: “En el caso que los empleadores hubieren otorgado aumentos salariales a cuenta de futuros aumentos a partir del mes de enero de 2025, los mismos podrán ser compensados hasta su concurrencia con los salarios básicos y adicionales de convenio aquí establecidos".