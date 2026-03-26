Se acerca la Semana Santa y el Domingo de Pascuas, donde es tradición comer huevos de chocolate. En este contexto, muchas personas se preguntan los precios de los lugares más conocidos, como Havanna.

Cuánto cuesta el huevo de Pascuas de Havanna

Havanna cuenta con distintas opciones de huevos de chocolate para Pascuas. En particular, su página web muestra los siguientes:

Producto Peso Precio Disponibilidad Huevo de chocolate con leche 35g $4.000 En stock Huevo de chocolate blanco 35g $4.000 En stock Conejo de chocolate con leche 90g $9.500 En stock Huevo de Pascua 165g $19.000 Sin stock Huevo de Pascua 250g $28.000 Sin stock Huevo de Pascua 375g $40.000 Sin stock

Los distintos Huevos de Pascua de Havanna

¿Por qué se comen huevos de chocolate en Pascua?

La comida en Semana Santa es una de las tradiciones más palpables de este período y en este sentido muchas personas se preguntan por qué se come huevo de Pascua durante estos días, sobre todo en el domingo donde se celebra la fiesta que exalta la resurrección de Jesús.

Se trata de una decisión que tiene una historia antigua y algo oscura, que sin embargo puede esbozarse con algunas fuentes. La enciclopedia Británica, por caso, señala que el huevo ya era utilizado entre los pueblos paganos de Europa como “un símbolo de fertilidad y restauración” al celebrar el equinoccio primaveral: “Los cristianos tomaron esta imagen y la aplicaron no a la regeneración de la tierra sino a la de Cristo, así como a la nueva vida de sus fieles seguidores”.

Las primeras costumbres —que todavía se mantienen en distintos países europeos— no eran comer huevos de chocolate, sino pintar huevos de gallina para la época. Según Británica, esta tradición tuvo un origen práctico: “La Iglesia prohibió comer huevos en Semana Santa, pero las gallinas continuaron colocándolos, por lo que la idea de identificar específicamente los huevos de este período llevó a que se los pintara”.

¿Por qué se comen huevos de chocolate en Pascua? Alvear Palace Hotel

Por aquella época no existía en Europa el chocolate, derivación hispánica del nombre xocolatl con el que los pueblos aztecas conocían el derivado surgido del grano de cacao. Después de la conquista americana, este fruto (y el posterior producto elaborado a partir de su mezcla con el azúcar) pasó a ser parte del menú europeo, pero aún sin asociarse a la Pascua.

El primer huevo de Pascua moderno hecho de chocolate fue invención de la compañía británica Fry’s, que lo elaboró en 1873. Sin embargo, la costumbre recién tomó raíces en 1875, cuando la firma rival Cadbury tuvo la idea de rellenarlos con almendras confitadas. De entonces hasta hoy, esta versión dulce de la antigua costumbre europea se expandió por todo el mundo como un símbolo de una de las fiestas más importantes del cristianismo.