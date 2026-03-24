Cuándo es Semana Santa 2026 en la Argentina: estos son todos los días de abril del fin de semana XL
Luego del lunes no laborable y el feriado del martes 24 de marzo, los argentinos esperan la próxima fecha de descanso extra de este año
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En pocos días comenzará la Semana Santa y los argentinos quieren saber con precisión qué día se conmemora cada fecha y cuáles de esas jornadas no se trabaja.
Cuándo cae Semana Santa en 2026 y qué días son feriados
La Semana Santa comienza el Domingo de Ramos, que este año cae 29 de marzo. Luego, la siguiente fecha de alta relevancia religiosa es el Jueves Santo, que este año es el 2 de abril.
A diferencia de lo que los argentinos acostumbran, ya que el Jueves Santo está pautado como un día no laborable en todo el territorio nacional, este 2026 tiene la particularidad de que la efeméride religiosa coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Se trata de una fecha en honor a los heridos, fallecidos y los miles de veteranos que pelearon en el conflicto, y se conmemora con un feriado que toma su fecha de la efeméride del desembarco de las tropas argentinas en las islas. Esto quiere decir que el Jueves Santo de este año será feriado por esta coincidencia.
El día siguiente, viernes 3 de abril, es asueto también por el Viernes Santo, día en el que se recuerda la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo.
Distinto a lo que muchos creen, el Sábado Santo y el Domingo de Pascua no son considerados en el calendario oficial de feriados y días no laborables establecido por el Gobierno.
Todos los feriados y días no laborables de 2026
Abril
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).
Mayo
- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).
Diciembre
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
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