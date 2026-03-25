Cuáles son los feriados de Semana Santa 2026 y cómo se cobran si trabajás

El mes de abril cuenta con un receso extendido de cuatro jornadas consecutivas para gran parte de la población, por lo que es preciso saber con exactitud cuáles son los feriados de Semana Santa 2026 y cómo se cobran esos días en caso de que se deba trabajar.

Las fechas precisas de Semana Santa 2026 Duhau Patiosserie

Cuáles son los feriados de Semana Santa 2026

En 2026, la Semana Santa tiene la particularidad de que el jueves santo, habitualmente día no laborable, coincide con el feriado nacional inamovible del 2 de abril, que conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

De esta manera, el fin de semana con los feriados por Semana Santa queda conformado de la siguiente manera:

Jueves Santo: 2 de abril (feriado en la Argentina por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas)

Viernes Santo: 3 de abril (feriado en Argentina)

Sábado Santo (Sábado de Gloria): 4 de abril de 2026

Domingo de Resurrección (Pascua): 5 de abril de 2026

Este año la Pascua coincide con el domingo 5 de abril

Cómo se cobran los feriados de Semana Santa 2026

La ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales, como es el caso del jueves 2 y viernes 3 de abril, rigen las normas legales sobre el descanso dominical, mientras que en el 182 explica que los días no laborables son optativos para el empleador.

Por lo tanto, en caso de que el empleado preste sus servicios durante un feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual.

¿Qué es la Cuaresma?

Todos los feriados y días no laborables de 2026

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre