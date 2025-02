Cuánto gana un empleado de comercio en marzo de 2025

Los empleados de comercio obtendrán en marzo un nuevo aumento salarial, debido al más reciente acuerdo que estableció un incremento del 5,1% para el trimestre enero-marzo. La actualización se realiza en tres entregas consecutivas, según consta en el último acuerdo salarial celebrado entre el gremio y las cámaras empresarias del sector.

En marzo los empleados de comercio tienen un reajuste salarial Daniel Basualdo

En marzo corresponde un ajuste del 1,7% y así se completa el último tramo de aumentos, por lo que el mes próximo está prevista una nueva negociación para establecer los valores de los meses siguientes, para todas las categorías.

Cómo es el aumento para empleados de comercio

La suba del 5,1% se aplica en los haberes de los trabajadores del sector y se distribuye en tres entregas:

1,7% en enero

en enero 1,7% en febrero

1,7% en marzo

En todos los casos la actualización se calcula sobre los salarios del mes de diciembre de 2024.

En el segundo artículo del acta, se explica la modalidad de entrega: “El mencionado incremento del 5,1% se abonará en forma de asignación no remunerativa en su valor nominal y no acumulativamente de acuerdo a lo siguiente: 1,7% a partir del mes de enero de 2025; 1,7% a partir del mes de febrero de 2025, y 1,7% a partir del mes de marzo de 2025. Todos los incrementos porcentuales se liquidarán conforme las escalas básicas convencionales correspondientes al mes de diciembre de 2024, con más los incrementos de carácter no remunerativos a dicha fecha”.

En tanto, el escrito explica que “las partes se reunirán nuevamente en el mes de abril a iniciativa de cualquiera de ellas, a fin de analizar las escalas salariales convencionales, sumas, porcentajes, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas".

Cuánto ganan los empleados de comercio en marzo de 2025

A partir de marzo, cada trabajador, según su categoría, recibirá los siguientes montos, de acuerdo a la grilla publicada por Faecys.

Cuánto gana el personal de maestranza en marzo de 2025

Categoría A: $945.003

Categoría B: $947.739

Categoría C: $957.324

Cuánto ganan los administrativos en marzo de 2025

Categoría A: $955.272

Categoría B: $959.382

Categoría C: $963.488

Categoría D: $975.813

Categoría E: $986.082

Categoría F: $1.001.145

Los valores de marzo para las distintas categorías

Cuánto ganan los cajeros en marzo de 2025

Categoría A: $958.694

Categoría B: $963.488

Categoría C: $969.651

Cuánto ganan los auxiliares en marzo de 2025

Categoría A: $958.694

Categoría B: $965.540

Categoría C: $988.136

Cuánto ganan los auxiliares especializados en marzo de 2025

Categoría A: $966.913

Categoría B: $979.235

Cuánto ganan los vendedores en marzo de 2025

Categoría A: $958.694

Categoría B: $979.238

Categoría C: $986.082

Categoría D: $1.001.145

Cabe aclarar que, tal como sucedió en los acuerdos precedentes, estos incrementos no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudiesen suscribirse en el ámbito de la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego.

Además, el acuerdo detalla la modalidad de pago para quienes cumplan un horario menor al estipulado. “Para el caso de los trabajadores que laboren en tareas discontinuas o a tiempo parcial o bajo el régimen de jornada reducida, legal o convencional, o que hayan incurrido en ausencias injustificadas, el monto a abonar por este incremento será proporcional a la jornada cumplida”, explica el acta.

