Cuánto ganan los empleados de comercio en febrero de 2026

Los trabajadores del rubro comercio que desempeñan sus tareas en todo el territorio nacional cuentan en febrero con una nueva entrega de la suma fija acordada de $60.000, que se extiende hasta el mes de marzo.

La negociación más reciente adiciona esta suma fija a una ya pautada de $40.000, por lo que los empleados de comercio verán estos conceptos diferenciados en su recibo de sueldo.

Hasta marzo los empleados de comercio reciben dos sumas fijas

“El incremento acordado se compone de una suma no remunerativa de $60.000 a otorgarse durante el mes de diciembre de 2025, la misma suma se abonará durante los meses de enero, febrero y marzo del 2026, incorporándose en escalas básicas en el mes de abril del 2026″, especifica el texto del acuerdo.

En otro punto del documento que publicó Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) se lee: “Asimismo, la suma de $40.000, que debía incorporarse a los salarios básicos del mes de enero 2026, se seguirá otorgando durante los meses de enero, febrero y marzo 2026 incorporándose a las escalas salariales básicas en el mes de abril del 2026″.

De esta manera, hasta el tercer mes del año inclusive, la suma que se adiciona al salario mensual es de $100.000, considerando la entrega conjunta de las sumas fijas de $40.000 y de $60.000.

Cuánto ganan los empleados de comercio en febrero 2026

A continuación figuran los montos que percibe cada categoría de trabajador del rubro comercio en el mes de febrero:

Categoría Monto Total Febrero 2026 Maestranza A $1.155.795 ​ Maestranza B $1.158.852 ​ Maestranza C $1.169.560 ​ Administrativo A $1.167.268 ​ Administrativo B $1.171.860 ​ Administrativo C $1.176.448 ​ Administrativo D $1.190.218 ​ Administrativo E $1.201.690 ​ Administrativo F $1.218.519 ​ Cajeros A $1.171.091 ​ Cajeros B $1.176.448 ​ Cajeros C $1.183.333 ​ Auxiliar A $1.171.091 ​ Auxiliar B $1.178.740 ​ Auxiliar C $1.203.985 ​ Auxiliar Especializado A $1.180.274 ​ Auxiliar Especializado B $1.194.041 ​ Vendedor A $1.171.091 ​ Vendedor B $1.194.044 ​ Vendedor C $1.201.690 ​ Vendedor D $1.218.519

Cómo es la entrega de las sumas fijas en los primeros meses de 2026

Enero: suma fija de $40.000 + suma fija de $60.000

Febrero: suma fija de $40.000 + suma fija de $60.000

Marzo: suma fija de $40.000 + suma fija de $60.000

Abril: las sumas se incorporan a las escalas básicas

A su vez, se debe tomar en cuenta que a estos valores se debe sumar el concepto de antigüedad, por el cual a cada empleado le corresponde un 1% más por año trabajado. Este se aplica a las cifras remunerativas y a las no remunerativas, como es el caso de la suma fija que se incluye en este acuerdo.

Los montos que perciben los empleados de comercio en febrero de 2026 Victoria Nochevka - Shutterstock

Cabe aclarar que, tal como sucedió en los acuerdos precedentes, los montos que anteceden no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudiesen suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego.

Sobre las actualizaciones futuras, el último acuerdo indica que “las partes firmantes de este acuerdo colectivo asumen el compromiso de reunirse en el mes de marzo de 2026, a iniciativa de cualquiera de ellas, a fin de analizar las escalas básicas convencionales, sumas, porcentajes, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas".