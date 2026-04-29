Cuánto ganan los empleados de comercio en mayo de 2026 con el aumento confirmado

Los empleados de comercio de todo el país reciben en mayo un nuevo porcentaje de incremento en sus salarios, producto del último acuerdo paritario entre el gremio y las empresas del sector.

Las cifras que perciben los empleados de comercio, en sus distintas categorías Victoria Nochevka - Shutterstock

En mayo, impacta un 1,5% de aumento en todas las categorías de trabajadores de comercio y se entrega un bono extraordinario de $120.000, compuesto por una suma fija de $100.000, que ya se estaba distribuyendo en los meses previos, y otra de $20.000.

El entendimiento contempla un incremento trimestral del 5%, distribuido de forma escalonada de la siguiente manera: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio.

Cuánto ganan los empleados de comercio en mayo de 2026

La grilla oficial, que proporciona Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) muestra con precisión la cifra para cada categoría de trabajador del rubro comercio en el mes de mayo, con las sumas no remunerativas ya incluidas:

Cargo Valor mayo Maestranza A $1.216.248 Maestranza B $1.219.412 Maestranza C $1.230.495 Administrativo A $1.228.122 Administrativo B $1.232.876 Administrativo C $1.237.623 Administrativo D $1.251.875 Administrativo E $1.263.749 Administrativo F $1.281.167 Cajeros A $1.232.079 Cajeros B $1.237.623 Cajeros C $1.244.749 Auxiliar A $1.232.079 Auxiliar B $1.239.996 Auxiliar C $1.266.125 Auxiliar Especializado A $1.241.583 Auxiliar Especializado B $1.255.832 Vendedor A $1.232.079 Vendedor B $1.255.835 Vendedor C $1.263.749 Vendedor D $1.281.167

Como suele ocurrir, los aumentos no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudiesen suscribirse en el ámbito de la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego.

En todos los casos, se debe tener en cuenta que a estos valores se debe sumar el concepto de antigüedad, por el cual a cada empleado le corresponde un 1% más por año trabajado. Este se aplica a las cifras remunerativas y a las no remunerativas, como es el caso de las sumas fijas que se incluyen en este acuerdo.

Los valores de mayo para todos los empleados de comercio Pixabay

Respecto de las actualizaciones futuras, la última negociación indica que “las partes firmantes de este acuerdo colectivo asumen el compromiso de reunirse en el mes de junio de 2026, a iniciativa de cualquiera de ellas, a fin de analizar las escalas básicas convencionales, sumas, porcentajes, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas".