Cuánto ganan los empleados de comercio en mayo de 2026 con el aumento confirmado
Los trabajadores del sector tienen un aumento del 1,5% este mes; cuáles son los montos para cada categoría cuando se liquide el período
- 2 minutos de lectura'
Los empleados de comercio de todo el país reciben en mayo un nuevo porcentaje de incremento en sus salarios, producto del último acuerdo paritario entre el gremio y las empresas del sector.
En mayo, impacta un 1,5% de aumento en todas las categorías de trabajadores de comercio y se entrega un bono extraordinario de $120.000, compuesto por una suma fija de $100.000, que ya se estaba distribuyendo en los meses previos, y otra de $20.000.
El entendimiento contempla un incremento trimestral del 5%, distribuido de forma escalonada de la siguiente manera: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio.
Cuánto ganan los empleados de comercio en mayo de 2026
La grilla oficial, que proporciona Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) muestra con precisión la cifra para cada categoría de trabajador del rubro comercio en el mes de mayo, con las sumas no remunerativas ya incluidas:
|Cargo
|Valor mayo
Maestranza A
$1.216.248
Maestranza B
$1.219.412
Maestranza C
$1.230.495
Administrativo A
$1.228.122
Administrativo B
$1.232.876
Administrativo C
$1.237.623
Administrativo D
$1.251.875
Administrativo E
$1.263.749
Administrativo F
$1.281.167
Cajeros A
$1.232.079
Cajeros B
$1.237.623
Cajeros C
$1.244.749
Auxiliar A
$1.232.079
Auxiliar B
$1.239.996
Auxiliar C
$1.266.125
Auxiliar Especializado A
$1.241.583
Auxiliar Especializado B
$1.255.832
Vendedor A
$1.232.079
Vendedor B
$1.255.835
Vendedor C
$1.263.749
Vendedor D
$1.281.167
Como suele ocurrir, los aumentos no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudiesen suscribirse en el ámbito de la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego.
En todos los casos, se debe tener en cuenta que a estos valores se debe sumar el concepto de antigüedad, por el cual a cada empleado le corresponde un 1% más por año trabajado. Este se aplica a las cifras remunerativas y a las no remunerativas, como es el caso de las sumas fijas que se incluyen en este acuerdo.
Respecto de las actualizaciones futuras, la última negociación indica que “las partes firmantes de este acuerdo colectivo asumen el compromiso de reunirse en el mes de junio de 2026, a iniciativa de cualquiera de ellas, a fin de analizar las escalas básicas convencionales, sumas, porcentajes, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas".
- 1
“Fallo ejemplar”: condenaron a un productor por la desaparición de casi 2000 cabezas de ganado
- 2
Edison Energía-Genneia presentó la oferta ganadora para entrar a Transener
- 3
Tras la polémica, Mercado Libre invertirá US$3 millones para radicarse en Villa Allende
- 4
Más de 12.000 jóvenes colmaron el Movistar Arena para escuchar a emprendedores y a María Becerra