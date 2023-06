Cuánto necesitó una familia en mayo para ser considerada de clase media en CABA

escuchar

En mayo, una familia de cuatro miembros (dos adultos de 35 años y dos hijos de 6 y 9) necesitó $342.565,24 para ser considerado de clase media en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con la oficina de estadísticas del gobierno porteño. Estos datos oficiales -que no incluyen en sus estimaciones ni alquiler ni expensas- reflejan las barreras entre distintos grupos socioeconómicos.

En abril, había necesitado $320.278,95. La variación de un mes a otro fue de 6,96%, por debajo de la inflación para el distrito, que resultó ser de 7,5% y de 122,71% en los últimos 12 meses. La medición respecto de otros segmentos de la población refleja que la misma familia requiere de un ingreso mínimo de $1.096.208,76 para estar entre los “sectores acomodados”, o de $274.052,19 para ser considerada “frágil”.

El estudio también marca cuál es la canasta básica total (CBT), el conjunto de bienes y servicios para satisfacer las necesidades comunes de la población, indicador con el cual se define la línea de pobreza. Para esa familia tipo, se estableció un monto básico de $222.601 en mayo, un 6,73% más frente al mes anterior.

La canasta básica alimentaria (CBA), por otra parte, refleja los ingresos necesarios para obtener los alimentos requeridos en un mes y marca la línea de indigencia. Para esa misma familia tipo, la barrera se ubicó en los $125.702 el mes pasado. El incremento fue de 4,98%, muy por debajo de la inflación en alimentos reportada por el gobierno de la Ciudad hace algunos días, que reflejó una suba generalizada en el segmento de 6,6%.

Se necesitaron 6,9% más de ingresos entre abril y mayo Hernan Zenteno - LA NACION

El informe también contempla otro tipo de grupos familiares, como una pareja de jubilados con vivienda propia. Ellos tendrían que haber percibido, teniendo en cuenta que no tienen empleo, $110.179 para no ser pobre y $63.469 para no ser indigentes. Para dos jóvenes de 25 años que requieren de alquiler, la cifra asciende a los $150.768.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires en mayo fue 7,5%, lo que implicó una suba de 114,4% en los últimos 12 meses. Los incrementos en rubros regulados, como la luz o el agua, fueron muy superiores a los de los estacionales. Los primeros acumularon 10,3% de alza y los segundos, 3,5%.

Vivienda, agua, electricidad y gas aumentó fue el ítem de mayor aumento, con 12,5%. Se debe al impacto de los ajustes en las tarifas residenciales del servicio de electricidad y a las subas en los precios de los alquileres. La variación interanual del 130,8% resultó superior a la general en casi 15 puntos porcentuales. Le siguió Bebidas alcohólicas y tabaco (8,6%) y Prendas de vestir y calzado (7,9%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas, un rubro de gran preocupación por su impacto en los hogares, promedió una suba de 6,6%, casi un punto por debajo de la inflación general y por debajo de las estimaciones privadas que arrojaron subas de hasta 10 puntos en el ámbito nacional en mayo. El principal impulso provino de Leche, productos lácteos y huevos (12,2%) y Pan y cereales (10,1%) y, en menor medida, se destacaron las alzas en Azúcar, repostería y postres (11,1%) y en Carnes y derivados (2%). La variación interanual del rubro fue del 123%.

