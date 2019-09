La deuda y el déficit fiscal se convirtieron en protagonistas en Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de septiembre de 2019

@ivancarrino Iván Carrino,Economista "No hay default sin deuda. No hay deuda sin déficit. No hay déficit sin exceso de gasto público. Y no hay exceso de gasto sin una población que, en promedio, adora al Estado y le pide que haga de todo. ¿Culpables? Mirarse al espejo"

@lacha Gustavo Lazzari,Economista "Hablar de 'cepo' , 'control de cambio', 'obligar a liquidar divisas' no solo implica no entender de economía, sino además no haber vivido en la Argentina en los últimos 50 años"

@martinvauthier Martín Vauthier,Economista "Las reservas del BCRA están para ser usadas. Hay tres usos posibles: blindar el programa financiero, asegurar la devolución de los depósitos e intervenir en el mercado. Si no se despeja incertidumbre, no alcanzan para todo y hay que priorizar"

@carod2015 Carlos Rodriguez,Economista "Hace años decía a amigos que era mejor emitir base al 30% para financiar al fisco en vez de tomar deuda externa y Lebac. Eso implicaba inflación de 30%. No me apoyaban; íbamos a un digito de inflación. Ahora, 55% de inflación y pagamos x Leliqs y Letes"