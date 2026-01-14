Cuánto subió el precio de la carne en el último mes y cuáles fueron los cortes que más aumentaron

Los valores de los cortes vacunos se despegaron del resto de la economía y cerraron 2025 con alzas que duplicaron la inflación anual. El último informe del Indec expuso una aceleración marcada en el Gran Buenos Aires que golpea el poder de compra de los hogares. La escasez de oferta por factores climáticos y la dinámica exportadora impulsaron los precios en los mostradores, situación que contrasta con la baja o estabilidad registrada en otros alimentos básicos.

¿Cuáles fueron los cortes vacunos con mayores alzas?

El relevamiento oficial detectó que 17 de los 59 productos masivos superaron la inflación anual. La carne vacuna ocupó los primeros puestos de esa nómina. El cuadril, la paleta, la nalga y el asado subieron un 71% promedio, cifra que duplica el 31,5% del índice general de precios.

El asado y la nalga registraron subas del 71% promedio durante el último año y superaron por el doble a la inflación general según el relevamiento del Indec [e]MARTIN ZABALA - XinHua

La carne picada registró un incremento del 60%, las hamburguesas congeladas avanzaron un 46%. Estos porcentajes superan con amplitud el 2,8% mensual de diciembre y evidencian el impacto específico en este rubro.

Los valores nominales en los puntos de venta reflejan la suba. En el último mes del año, el kilo de cuadril costó $17.274; la nalga, $18.390; el asado, $15.094 y la paleta, $14.263. La carne picada valió $8624. La caja de cuatro hamburguesas congeladas cotizó a $6023.

Los valores en las carnicerías del GBA se dispararon en diciembre y el kilo de cuadril alcanzó un promedio de $17.274 [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Referentes del sector detallaron los motivos de la escalada. La oferta de animales cayó en el último tiempo. La sequía inicial y las inundaciones posteriores afectaron la producción y redujeron la disponibilidad de ganado.

La dinámica comercial también incidió en el stock. Una parte de la hacienda que habitualmente se destinaba al consumo interno cambió su rumbo. Esos animales se orientan ahora al proceso de engorde para la exportación.

El escenario en verdulerías y almacenes

El rubro de frescos mostró una realidad distinta a la de la carne. La manzana aumentó un 67% anual y llegó a $4009 el kilo, la banana subió un 52% hasta los $3081, mientras que la naranja se encareció un 37%.

Productos como el arroz y la papa bajaron de precio Daniel Basualdo

Otros artículos básicos bajaron de precio. El arroz blanco simple retrocedió un 22%, el zapallo anco cayó un 18% y la papa descendió un 11% frente al año anterior. El vino y la batata mantuvieron sus valores casi inalterados.

Productos de almacén y limpieza también superaron el promedio inflacionario. El café molido subió un 57%, el aceite de girasol un 53%, el jabón de tocador un 41% y el pan de mesa un 40%. El filet de merluza fresco aumentó un 35%.

La disparidad en servicios y bienes importados

Los servicios encabezaron la tabla general de aumentos en 2025. Educación lideró la lista con un 52,3%, restaurantes y hoteles marcaron un 42,2%. El rubro vivienda, agua, electricidad y gas avanzó un 41,6% por la actualización de tarifas y el transporte subió un 32%.

Prendas de vestir y calzado aumentaron un 15,3% en el año Pilar Camacho

La apertura comercial frenó los precios en otros segmentos. Indumentaria y calzado aumentaron solo un 15,3%. Equipamiento y mantenimiento del hogar subió un 19,3%. La competencia de productos importados limitó el traslado de costos en estos rubros y los ubicó muy por debajo de la inflación anual.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Sofía Diamante.