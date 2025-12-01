Cuenta DNI: las promociones de diciembre y los beneficios para Navidad y el verano 2026

Los beneficios para titulares de Cuenta DNI del Banco Provincia se renuevan mensualmente y en diciembre se podrá acceder a nuevos descuentos en comercios y a otras promociones que buscan impulsar el consumo de cara a los festejos de la Navidad y las vacaciones de verano.

Cuenta DNI tiene descuentos para diciembre y otros que se extienden en el verano Banco Provincia

En esta ocasión, la renovación de beneficios correspondiente a diciembre incluye nuevas propuestas que se enfocan en los festejos de fin de año y en beneficios que se podrán utilizar en las vacaciones, sobre todo en los destinos de la Costa Argentina.

Los beneficios de Cuenta DNI en diciembre 2025

Gastronomía : 30% de descuento el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, con tope de reintegro de $8000 por vigencia y por persona. Promoción válida para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta.

: 30% de descuento el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, con tope de reintegro de $8000 por vigencia y por persona. Promoción válida para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. Comercios de cercanía : 20% de descuento todos los viernes, con tope de reintegro de $4000 por semana y por persona.

: 20% de descuento todos los viernes, con tope de reintegro de $4000 por semana y por persona. Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20 de diciembre, con tope de reintegro unificado de $7000 por fecha y por persona. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco.

35% de descuento el sábado 20 de diciembre, con tope de reintegro unificado de $7000 por fecha y por persona. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de reintegro unificado de $6000 por semana y por persona.

40% de descuento todos los días, con tope de reintegro unificado de $6000 por semana y por persona. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos, sin tope de reintegro.

Cuáles son los beneficios para la Navidad

A los beneficios habituales de Cuenta DNI, se adiciona esta vez el programa “Mesumo Navidad”, que permitirá acceder a vouchers con rebajas de hasta el 40%, acumulables con otras promociones vigentes.

Los descuentos del Banco Provincia para Navidad

De acuerdo a lo que informa la entidad bancaria en su sitio oficial, los descuentos navideños se enfocan en los siguientes ítems:

Se podrán canjear vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40%. Con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente.

Se podrán utilizar en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.

Se canjearán del 1 al 10 de cada mes, hasta agotar stock. Del 15 al 30 se podrá utilizar el voucher. Se podrán canjear en más de una compra y será acumulable con otros beneficios vigentes de Cuenta DNI.

Para las compras de Navidad, del 20 al 23 de diciembre, y Reyes, el 5 de enero, habrá un 20% de ahorro y hasta cuatro cuotas sin interés para quienes cuenten con la Tarjeta de Banco Provincia; en indumentaria, casa de deportes, jugueterías, farmacias, librerías, sin tope de reintegro.

Cuáles son los descuentos del Banco Provincia para el verano 2026

La entidad bonaerense ofrece de diciembre a febrero una programa de beneficios que incluye cuotas sin interés en hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento; así como el otorgamiento de préstamos personales destinados a financiar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos.

Hoteles y alojamientos: hasta seis cuotas sin interés, incluye venta presencial, online y telefónica.

hasta seis cuotas sin interés, incluye venta presencial, online y telefónica. Automotor y gomerías: hasta seis cuotas sin interés en comercios adheridos.

hasta seis cuotas sin interés en comercios adheridos. Balnearios: hasta seis cuotas sin interés en balnearios adheridos.

hasta seis cuotas sin interés en balnearios adheridos. Entretenimiento: 25% de ahorro con tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta cuatro cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales.

Los beneficios del Banco Provincia para los meses de verano Mara Sosti

Cómo descargar Cuenta DNI

La aplicación de Cuenta DNI puede descargarse desde las tiendas de Android e iOS. Una vez que se instala, hay que seguir una serie de pasos de autentificación:

Colocar el DNI dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás.

dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás. Validar la identidad, posicionando el teléfono hacia el centro del rostro. La identidad es validada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) .

. Completar los datos personales , asociar la cuenta.

, asociar la cuenta. Elegir el método de protección de la cuenta, que puede ser a través de contraseña, huella o reconocimiento facial.

Cuenta DNI: ¿cómo pagar impuestos y servicios?

Desde la plataforma aclaran que, en caso de no completar los datos personales, en 72 horas hábiles, la plataforma habilita la posibilidad de repetir el proceso. Cuenta DNI puede configurarse en un solo celular a la vez.