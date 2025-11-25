El comercio minorista y las plataformas digitales inician esta semana una nueva edición del Black Friday 2025 en la Argentina. Las cadenas de supermercados, aerolíneas y tiendas de indumentaria habilitan sus canales de venta este viernes 28 de noviembre para captar la demanda previa al cierre del año. La iniciativa busca dinamizar las transacciones a través de rebajas en categorías como tecnología y turismo durante cuatro jornadas consecutivas.

Cómo aprovechar el Black Friday 2025 desde la Argentina

Los especialistas sugieren adoptar precauciones específicas para validar la conveniencia de las promociones. El primer paso para evitar estafas virtuales consiste en ingresar a las tiendas únicamente a través del sitio oficial del evento o las páginas verificadas de las marcas. Allí se centraliza la información fidedigna sobre los medios de pago.

Detectar el beneficio real requiere una investigación previa. Comparar los precios en distintas plataformas ayuda a establecer el valor de mercado del artículo y descartar rebajas ficticias. Otra táctica efectiva es revisar el historial de importes del producto. Usuarios en redes sociales suelen alertar sobre comercios que suben las etiquetas días antes para luego aplicar descuentos engañosos.

Para asegurar una experiencia satisfactoria resulta necesario seguir una serie de pasos en el entorno online. La planificación evita los gastos impulsivos. Identificar los productos necesarios y fijar un presupuesto ayuda a mantener el foco en las ofertas relevantes.

Los expertos aconsejan:

Registrarse con anticipación: Crear una cuenta en los sitios de comercio electrónico y cargar los datos de envío y facturación antes del evento ahorra tiempo. Esto previene la pérdida de stock en productos con unidades limitadas.

Revisar políticas de logística: Antes de concretar la transacción, se deben verificar los tiempos de entrega y los costos de envío. Las condiciones de devolución también resultan determinantes ante cualquier inconveniente con el producto.

Antes de concretar la transacción, se deben verificar los tiempos de entrega y los costos de envío. Las condiciones de devolución también resultan determinantes ante cualquier inconveniente con el producto. Utilizar métodos de pago seguros: Se debe dar prioridad a las plataformas reconocidas. Los especialistas en ciberseguridad instan a evitar transacciones desde redes de wifi públicas para proteger los datos bancarios.

Estas medidas reducen el riesgo de sorpresas desagradables. El análisis de las condiciones de financiación y la letra chica de cada oferta permite aprovechar las verdaderas ventajas que proponen los distintos negocios durante estos cuatro días de actividad comercial intensa.

Aerolíneas y empresas de servicios como LATAM, JetSMART y Universal Assistance forman parte de la nómina oficial Jirapong Manustrong - Shutterstock

Qué empresas participan de la edición 2025

La organización del evento difundió la lista de compañías que forman parte de la acción promocional en el país. La nómina incluye desde cadenas de venta de artículos para el hogar hasta empresas de logística y turismo.

Entre las marcas adheridas para operar durante estas jornadas figuran:

La Anónima Online

Universal Assistance

Puma

Tiendamia

LATAM

FOREO Sweden

Plataforma 10

JetSMART

Samsung

Carrefour

Devré

MacOwens

Whirlpool

Nike

Marriott Bonvoy

Puppis

NH Hoteles

Lenovo

Almundo

Cronograma y extensión de las ofertas

La fecha oficial de inicio para las promociones es este viernes 28 de noviembre. La dinámica comercial supera las veinticuatro horas originales y mantiene su vigencia durante todo el fin de semana. El evento finaliza el lunes 1° de diciembre. Esta última jornada coincide con el Cyber Monday.

El evento marca el punto de partida para la adquisición de regalos navideños. La edición local consolidó su crecimiento en los últimos años como una instancia clave para impulsar los niveles de venta del último trimestre.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.