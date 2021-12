Cuentas bimonetarias para turistas: a un mes de su lanzamiento, todavía ningún banco las ofrece

Hace poco más de un mes, el Banco Central comunicó que se le facilitaría a turistas el ingreso de divisas al país a través de la posibilidad de que abran una caja de ahorro bimonetaria en donde podían depositar hasta US$5000. La idea de esta alternativa es que los extranjeros puedan vender los dólares al tipo de cambio financiero (MEP), que actualmente cotiza en torno a los $200, mucho más alto que los $107 del oficial. Sin embargo, desde el anuncio del 28 de octubre, ningún banco hizo efectiva esta posibilidad.

La medida tiene un fin beneficioso para el Banco Central también: evitar que los dólares de los turistas vayan al mercado informal y, en cambio, aporten liquidez en el oficial, en un contexto en el cual los analistas económicos miran con lupa las reservas de la entidad. El dólar blue, por caso, se puede vender por $195 en promedio en las casas de cambio de la city porteña.

En la entidad que conduce Miguel Pesce justificaron la poca demanda por las cajas bimonetarias en que todavía no hay tantos turistas. Sin embargo, en el sector bancario señalan que directamente no hay interés en ofrecer este producto, ya que no le ven mucho potencial. “¿Te abrirías una cuenta bancaria en un país al que vas a vacacionar dos semanas?”, fue la respuesta de la mayoría de los bancos, al ser consultados por LA NACION.

En el Banco Nación, la entidad pública más importante, indicaron que todavía están “ajustando la parte informática, que es más compleja de lo que se pensaba”. “Tenemos dos sucursales en Ezeiza y la idea es acompañar la medida del Banco Central, pero todavía la parte operativa no está en marcha”, dijeron en la institución que preside Eduardo Hecker.

En otro banco privado también señalaron que “se están viendo algunos temas operativos”. Una de las complicaciones que todavía no se resolvió es que las redes de cajeros automáticos no están preparadas para abrir cuentas sin la clave de identificación (CDI), que es el CUIT para no residentes.

La idea del Banco Central es que la medida equipare el tipo de cambio de los turistas con el que consiguen los residentes que operan con el MEP, para el cual no existe el parking (la obligatoriedad de dejar inmovilizados los activos unos días) y, por lo tanto, se puede disponer más rápido de los pesos.

La entidad había explicado que las cuentas se iban a poder abrir en la modalidad no presencial (vía aplicación o web) o al llegar al país, y que solo se podían abrir en entidades del sistema financiero (bancos públicos o privados, nacionales o extranjeros). Sin embargo, no todos los bancos operan con usuarios no residentes.

“Las cuentas en pesos no pueden recibir depósitos ni transferencias ni realizar inversiones. Las cuentas en dólares pueden recibir transferencias de la cuenta original del titular y depósitos en efectivo hasta US$5000″, fueron las aclaraciones hechas en su momento por el Banco Central.

El otro beneficio para los turistas es que no iban a tener que andar con tanto efectivo encima, lo que resultaba más seguro, y que iban a poder utilizar las campañas promoción que se realice, por ejemplo, con QR. “Los bancos pueden ofrecer una tarjeta precargada en pesos contra los dólares de la cuenta. Un turista puede llegar al hotel y tener disponible por ejemplo la tarjeta de débito de su cuenta”, habían explicado en la entidad.

Por año ingresan por turismo entre US$5000 y US$6000 millones, según informó el Banco Central en base a datos del Indec. “Esto puede servir para capturar parte de esos fondos para la economía formal”, dijeron en el Gobierno. Y agregaron: “Una estimación conservadora puede ser entre 15% y 20% del turismo que ingrese por esta cuenta. Se incrementa la oferta de dólares formales y mejora la recaudación impositiva”.