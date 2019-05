Cuentas pendientes para llevar la igualdad a la cúpula

Lucila Lopardo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de mayo de 2019

La mañana de debate también contó con la participación de Mariela Mociulsky, directora general y socia fundadora de Trendsity, consultora de investigación y tendencias con oficinas en la Argentina, Chile, México y Brasil. Como "disruptora invitada" y a través de un video, Mociulsky explicó que la diversidad no es un tema deseable, sino necesario. "Hoy todos sabemos que la diferencia no significa superioridad ni inferioridad, sino diferencia. Está confirmado que la multiplicidad de opiniones, estilo de vida, género, edades o etnias está cada vez más integrada en la sociedad y, por lo tanto, debe estar integrada en las empresas", explicó.

Por este motivo, preguntó a los presentes por qué, si hay un consenso general y racional de lo que debe ser la diversidad dentro de las oficinas, aún existe un "sesgo inconsciente". "En los equipos encontramos personas parecidas que fueron al mismo colegio, frecuentan lugares parecidos o llevan a sus hijos a los mismos colegios. Al ver esto, la diversidad parecería una materia pendiente", apuntó, y preguntó: "¿Creen que el management actualmente está preparado para gestionar toda esta diversidad o todavía falta?".

En este sentido, Miguel Ángel Gutiérrez, presidente de YPF, dijo que el desafío es "aprender todos los días". "Diversidad es creer en las personas, debemos tener un foco bien amplio sin importar de dónde vengan o cómo llegan. A veces es difícil cuando tenemos poblaciones muy grandes de gente; tenemos que tratar de identificar situaciones, corregirlas o resaltarlas para aprender de ello", reconoció.

Con respecto al trabajo interno, aclaró que YPF tiene un comité de diversidad integrado tanto por mujeres como por hombres al que asiste todo el equipo de dirección. "Este comité de diversidad cuestiona, por ejemplo, cuando tenés búsquedas abiertas, por qué no hay candidatas mujeres", contó.

La mesa también escuchó preguntas de jóvenes millennials, quienes plantearon distintas cuestiones, desde cómo hacer para que la diversidad no sea solo una campaña de marketing hasta por qué si hoy hay más noción y conciencia sobre la importancia de integrar a las mujeres, aún no hay tantas al frente de las empresas.

Para Gala Díaz Langou, directora de Protección Social del Cippec, hay muchas razones que explican este último planteo. "Las mujeres enfrentan obstáculos en todas las trayectorias. Hoy, en la Argentina, de 10 puestos de decisión solo tres son ocupados por mujeres. En la medida en que el management no represente la diversidad que existe en la sociedad, es muy difícil que esto traccione", apuntó.

La especialista continuó con su explicación y profundizó en las barreras con las que las mujeres se encuentran día a día para acceder al mercado de trabajo. "No es un problema de las mujeres, sino de cómo están seteados los incentivos del mercado de trabajo. Con la maternidad muchas mujeres salen del trabajo, pero cuando uno mira qué pasa con los varones que son padres ve que sus carreras se disparan, reciben ascensos o promociones, porque se los percibe como el padre proveedor. Justamente, el rol diferencial que se le otorga a la maternidad frente a la paternidad termina cristalizándose", desarrolló.

En este sentido, la investigadora del Cippec mencionó el concepto "meritocracia" y explicó que la diversidad ayuda a que se la incentive, en vez de eliminarla. "Lo que hoy vemos refleja la ausencia de meritocracia. Si tuviésemos más meritocracia, se representaría el conjunto de la diversidad", subrayó.

Para Alejandro Yapur, presidente de McDonald's para la región sur de América Latina, uno de los puntos más importantes es crear oportunidades, sobre todo para los jóvenes. "Un estudio de Trendsity determina que más del 90% de los jóvenes en la Argentina y en la región ven la falta de experiencia como la limitación número uno para ingresar al mundo laboral. Si no les damos la oportunidad, ¿cómo van a tener experiencia?", planteó.

En este escenario, ante la pregunta de José Del Rio, moderador de la mesa, sobre el impacto que tendría la diversidad en la agenda pública, Gutiérrez destacó que la organización local de eventos internacionales, como el G-20, fue un momento para aprender sobre la agenda internacional, en particular de la mujer. "La paridad de género es un tema que integra al sector público y privado. Hay que tener una encuesta nacional: si no tenemos medición, no podemos atacar los problemas", consideró.

Díaz Langou coincidió con Gutiérrez y habló de la importancia de trabajar en las normas sociales que hacen a la cultura y a la asignación de roles. "La trayectoria está determinada en función de la asignación de roles que corresponden al género que a la persona le tocó o que construyó. Esta construcción está marcada por estereotipos que tienen impactos severos en la economía. En quién participa, en quién genera valor y en quién tiene que hacer qué", describió, y citó como ejemplo lo que sucede dentro del hogar: "Si las mujeres son las que tienen que hacer todo, van a tener menos tiempo de participar del mercado".