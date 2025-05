CuradurIA: usuarios le piden a ChatGPT consejos para ser más atractivos y Meta usará de forma inadvertida tus datos

Cada vez es más grande. Cada vez es más poderosa. Cada vez parece que se nos escapa de las manos. Y no, no estamos hablando del invicto de la selección de Scaloni. Hablamos de la inteligencia artificial y del impacto cada vez mayor que tiene en nuestra vida cotidiana. Aunque su uso se multiplica día a día, todavía son muchos los que desconocen cómo funciona, para qué sirve y qué implica su avance a nivel local y global. Por eso, preparamos este resumen con las principales noticias del mundo tecnológico, pensado para acompañarte con información clara, accesible y sin tecnicismos. Un recorrido al alcance de todos, incluso de los que todavía recuerdan cómo se usaba el Nokia 1110.

Meta usará tus datos para entrenar su IA: hoy es el último día para oponerte

Meta anunció que usará información pública de perfiles, publicaciones y reacciones de usuarios adultos de Facebook e Instagram para entrenar sus modelos de inteligencia artificial como Llama y el chatbot Meta AI. El consentimiento no es explícito: quien no quiera que sus datos sean utilizados debe oponerse activamente antes del lunes 26 de mayo. Para hacerlo, hay que acceder al formulario de objeción desde el “Centro de privacidad” en la configuración de ambas apps. No es obligatorio justificar el motivo.

BingX apuesta por la IA: invertirá US$300 millones para liderar el futuro cripto

El exchange BingX anunció una inversión de US$300 millones en tres años para integrar inteligencia artificial en toda su plataforma. Con su nueva estrategia “BingX AI Evolution”, la compañía busca transformar la experiencia del usuario, automatizar decisiones operativas y liderar el ecosistema Web3 con herramientas inteligentes. Además, impulsará un laboratorio de innovación y un instituto de investigación para desarrollar soluciones IA nativas del mundo cripto.

El Museo de Auschwitz condena el uso de IA para crear imágenes falsas de víctimas

El Museo Estatal de Auschwitz denunció publicaciones en Facebook que usan inteligencia artificial para generar imágenes ficticias de víctimas del campo de exterminio. “No es un homenaje, es una profunda falta de respeto”, advirtió la institución, que ya contactó a Meta para frenar la difusión. Las imágenes, que combinan datos reales con rostros inventados, distorsionan la memoria histórica y, según el museo, alimentan el negacionismo del Holocausto.

Google lleva su IA Gemini a los autos Volvo

Volvo será el primer fabricante en integrar Gemini, la inteligencia artificial de Google, en sus vehículos, comenzando con el SUV eléctrico EX90 que usará Android 15. El acuerdo, anunciado en el Google I/O, permitirá que Gemini asista a los conductores con navegación, traducciones y búsqueda en correos o mensajes, sin necesidad de mirar el celular. Según Volvo, la IA reducirá la “carga cognitiva” del conductor y permitirá interacciones más naturales que el actual Asistente de Google.

“¿Qué puedo cambiar para ser más atractivo?“: el nuevo uso que le están dando los usuarios a ChatGPT

Cada vez más personas usan ChatGPT para recibir comentarios crudos sobre su aspecto físico y pedir consejos para un “glow up”. Usuarios lo prefieren porque no suaviza la verdad como lo harían amigos o familiares. El chatbot recomienda desde cambios de peinado hasta rutinas de Botox, y algunos han gastado cientos (incluso miles) de dólares siguiendo sus sugerencias, según informa The Washington Post. Pero expertos advierten que la IA refleja sesgos de sus datos de entrenamiento, muchos provenientes de foros tóxicos o estereotipos de belleza.