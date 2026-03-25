El CEO de Nvidia dice que ya existe una inteligencia artificial general, pero que todavía es muy limitada

El director ejecutivo de la firma tecnológica Nvidia, Jensen Huang, ha afirmado que ya se ha alcanzado la Inteligencia Artificial General (AGI, por sus siglas en inglés), pero ha matizado que la posibilidad de que estos agentes creen una empresa como Nvidia es del cero por ciento.

Qué es la Inteligencia Artificial General

La Inteligencia Artificial General se concibe como un tipo de sistema automático que tiene la capacidad de llevar a cabo cualquier tarea intelectual humana con éxito. Es decir, una IA capaz de razonar, aprender, comunicarse en lenguaje natural o, incluso, planificar el futuro, y aplicar estos conocimientos al mismo nivel que un ser humano.

Precisamente Huang ha trasladado su visión sobre la AGI en una entrevista durante el podcast de Lex Fridman, en la que el CEO de Nvidia ha asegurado que, actualmente, ya se ha alcanzado la AGI, en referencia al uso de agentes autónomos de IA y de plataformas que permitan gestionar a estos agentes como es el caso de OpenClaw.

En la entrevista, el presentador se ha referido a la AGI como un sistema de IA capaz de hacer “esencialmente” el trabajo del director ejecutivo de Nvidia. Es decir, “iniciar, hacer crecer y dirigir una empresa tecnológica de éxito” que valga más de mil millones de dólares, como ha añadido.

Inteligente, pero no tanto

Tras esta acepción, Fridman ha preguntado a Huang cuándo cree que se alcanzará la AGI para “innovar, encontrar clientes, venderles, gestionar y formar un equipo de agentes y de personas”, a lo que el CEO de Nvidia ha respondido que esto ya es posible y que ya se ha alcanzado esta inteligencia artificial general. “Creo que es ahora. Creo que hemos alcanzado la AGI”, ha sentenciado.

De esta forma, el directivo ha rectificado sobre sus declaraciones en marzo de 2024 en las que anticipaba la llegada de la AGI en cinco años (2029). No obstante, Huang ha aclarado que se ha alcanzado la AGI con algunos matices. Según ha explicado, Fridman ha hablado de utilizar la AGI para dirigir una empresa que alcance un valor de “mil millones de dólares”, pero no ha dicho que sea para siempre.

“No es descabellado que un Claw fuera capaz de crear un servicio web, una pequeña aplicación interesante que, de repente, unos cuantos miles de millones de personas utilizaran por 50 céntimos, y que volviera a cerrar poco después”, ha explicado Huang, que ha detallado que ya se han observado muchas empresas que han intentado este modelo de negocio “durante la era de internet” y que la mayoría de esos sitios web “no eran más sofisticados que lo que se puede generar hoy en día con OpenClaw”.

En este marco, Huang ha compartido que no le sorprendería que surgiera alguna aplicación generada con estos agentes que consiguiese un éxito instantáneo, pero que se dejase de usar tras un par de meses. “La probabilidad de que 100.000 de esos agentes creen Nvidia es del cero por ciento”, ha aclarado.

La semana pasada, Nvidia presentó NemoClaw, su nueva plataforma de agentes de inteligencia artificial (IA) que, basada en OpenClaw, permite instalar sus modelos abiertos Nvidia Nemotron y el entorno de ejecución Nvidia OpenShell con un solo comando, de cara a crear agentes más autónomos y escalables, así como garantizar fiabilidad y seguridad para su uso en empresas.