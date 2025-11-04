Cyber Monday: cuáles son los productos que más bajaron de precio
Por categorías, los descuentos no parecen importantes, pero hay productos puntuales con rebajas más significativas
Cada vez que hay un evento de descuentos online, muchos usuarios se quejan de que no encuentran rebajas de precios o incluso señalan que hay productos que se encarecen. Sin embargo, un relevamiento sobre más de 1500 ítems publicados en el e-commerce Mercado Libre detectó que, en este Cyber Monday, algunos electrodomésticos y productos de electrónica estarían muy por debajo de los valores de la semana anterior a la acción.
El informe de la Fundación Ecosur, de la Bolsa de Comercio de Córdoba, comparó los precios de 1543 productos en el primer día del Cyber Monday con los que figuraban a principios de la semana pasada para identificar la magnitud real de la disminución. Los datos relevados corresponden a los precios con descuento, es decir, lo que realmente termina pagando el consumidor.
Según el relevamiento, en promedio, los electrodomésticos redujeron sus valores un 3,3%, mientras que los productos de electrónica disminuyeron un 1,7%. Si se consideran ambos rubros de forma conjunta, los precios cayeron en promedio un 2,5%.
“Los descuentos parecen ser similares a los observados en otros eventos del mismo estilo. Por ejemplo, en el Hot Sale de mayo de este año, el mismo relevamiento indicaba que los electrodomésticos habían disminuido sus precios un 2,8% en promedio, mientras que los productos de electrónica habían reducido sus precios un 1,6% en promedio”, agregaron.
Las mayores disminuciones en el rubro de electrodomésticos se observaron en heladeras (-6,1%), ventiladores (-6,7%) y microondas (-6,4%).
En el caso de los productos electrónicos, solo se registran reducciones importantes en teclados (-10%) y auriculares (-5,9%).
Del total de productos relevados, se observan reducciones de precios en el 49%. En ítems particulares, las caídas alcanzan hasta un 64%: un teclado bajó eso de precio, mientras que un ventilador se encontraba a un 60% menos.
Más allá de la oferta de Mercado Libre relevada por Ecosur, si se toma el portal oficial de Cyber Monday, que aglutina la oferta de todos los sitios de las casi 900 marcas que participan del evento, también se observan reducciones del orden del 60% en algunos casos puntuales.
En la pestaña “Ofertas más clickeadas” se puede encontrar un teléfono celular Apple iPhone 13 Mini de 128 GB por $450.855, con un descuento del 60% respecto del precio original ($1.124.506); una PlayStation 5 Digital Edition (Slim) por $840.000, con una rebaja del 58% (antes costaba $1.991.131); y un aire acondicionado split inverter por $589.999, un 53% menos que los $1.249.999 originales.
En tanto, en la sección “Descolocados”, por ejemplo, se puede ver una aspiradora inalámbrica con un descuento del 78% (cuesta $89.999 cuando antes salía $399.999), un termómetro infrarrojo digital con una rebaja del 70% (pasó de $62.483 a $18.745) y un calefón eléctrico un 63% más barato (de $34.999 quedó a $12.999).
Fuera de los electrodomésticos también hay descuentos del 70% en libros seleccionados, del 68% en colchones, del 65% en cortinas roller y del 45% en pasajes a Colonia, Uruguay, entre otros.
