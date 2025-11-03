Cyber Monday: los organizadores dicen que el descuento promedio es del 31% y que se ofrecen hasta 18 cuotas sin interés

Las marcas que participan del evento de descuentos Cyber Monday salieron con rebajas y opciones de financiación, aunque los beneficios varían según los sitios y rubros. De acuerdo con autoridades de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que organiza la acción, el descuento promedio es del 31% —levemente por encima del 30% del año pasado— y se pueden encontrar hasta 18 cuotas sin interés.

“El evento arrancó muy bien. Ya tenemos el descuento promedio que es del 31%. En cuanto a cuotas, estamos viendo hasta 18 sin interés. La mayoría de los marketplaces —Mercado Libre y los bancarios— tienen 18 cuotas, obviamente siempre en productos seleccionados, no en todo el sitio”, explicó Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE.

A su vez, puntualizó que en electrodomésticos y viajes hay hasta 12 cuotas sin interés y en indumentaria hasta 6. “Cuando ves el ranking de secciones del sitio oficial, lo relacionado con cuotas y beneficios bancarios está en el top 5 de lo más clickeado, es decir que la gente está buscando eso”, agregó.

Por categorías, el ranking tiene en primer lugar a Electro y Tecno, seguido de Indumentaria y Calzado; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; y Salud y Belleza.

Los 10 términos más buscados en las primeras horas del evento fueron: Aire Acondicionado, Heladeras, Zapatillas, Celulares, Lavarropas, TV, Notebook, Bicicletas, Perfumes y Colchón.

La semana pasada, Google presentó un estudio de Ipsos encargado por la compañía, según el cual el 90% de los consumidores estaba abierto a comprar en el Cyber Monday. De ese total, el 50% ya estaba decidido a comprar, el 30% iba a esperar las ofertas y descuentos disponibles, y el 10% lo iba a definir en el momento. Además, el 53% de quienes ya estaban decididos a comprar declaró que iba a gastar igual o más que el año pasado durante el evento. Si bien la mayoría (90%) planeaba realizar compras personales, el 40% iba a aprovechar también para adquirir regalos para familiares y amigos, dada la cercanía de fin de año.

Por otro lado, para este Cyber Monday, los compradores argentinos se muestran más exigentes, informados y planificadores que en ediciones anteriores. Tanto es así que uno de cada dos consumidores declaró que usará el buscador de Google antes de comprar. Esto ya se veía reflejado en las tendencias: “Cyber Monday Argentina 2025” fue uno de los términos con mayor volumen de consultas en octubre.

Sin embargo, la anticipación en la búsqueda de información varía según el segmento. Viajes es la categoría donde la preparación es a más largo plazo, con el 19% declarando que se informa con tres meses de anticipación. En otros segmentos, la tendencia indica que la búsqueda se concentra en las semanas previas al evento. Belleza y cuidado personal (22%), Moda (21%), Electrónicos (19%) y Electrohogar (18%) se destacan por mostrar una mayor inclinación a investigar entre cuatro y una semana antes.

En línea con la tendencia a la planificación previa, los argentinos recurrieron al buscador de Google para investigar con antelación los productos que iban a adquirir durante el Cyber Monday. Durante octubre de 2025, estos fueron los términos que registraron un crecimiento en interés de búsqueda: microondas, cama king, laptops, smart TV, botas, cocina, sillones, lavarropas y playstation.